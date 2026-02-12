ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は2005年にFIDIAを創業以来、18年連続増収増益を達成し、年商146億円の企業へと成長させた。その背景には、芸人時代に培った「異常な熱量」があるという。

今回インタビューしたのは、森氏と同じく元芸人であり、現在はFIDIAグループのグループホーム事業「FIDIA DAYS」の社長を務める水上雄一氏。人気芸人・山里亮太氏の元相方であり、ドラマ『だが、情熱はある』に登場する宮崎君のモデルでもある。芸人時代、水上氏は数々の成功者たちの「異常な熱量」を目の当たりにしてきた。なかでも強烈だったのが、笑い飯が出禁になったというエピソード。その現場で水上氏が見たものとは？（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

社長になっても、責任感は変わらなかった

――水上さんは現在「FIDIA DAYS」の社長を務めていますが、社長としての責任感について、どう考えていますか？

水上雄一（以下、水上）:実は、社長だったときも、そうでないときも、責任感や心のあり方はあまり変わらなかったんです。「社長だから」という理由で、特別なプレッシャーを感じることもありませんでした。

これは、僕がもともと芸人だった影響が大きいかもしれません。芸人というのは、多くの場合は個人事業主なんですよね。自分自身が商品で、仕事の主導権も責任もすべて自分にある。

また、芸人を辞めた後は整体師をしていたのですが。これも誰かに雇われる形ではなく、独立して仕事をしていました。

失敗しても、言い訳はできない。自分自身ですべての責任をとるしかない。そういった覚悟は、ずっと当たり前のものとして身についていたんだと思います。

覚悟は「環境」から育てられた

――その覚悟は、芸人を始めた当初からあったのでしょうか？

水上:最初から自然に身についたというより、周囲の人たちから学ばせてもらったという感覚ですね。

お笑いの世界には、本当にいろんな人がいる。遊びの延長みたいな軽いノリで芸人を目指している人も、たくさんいました。そんな中で、相方だった山里くんをはじめ、今では大成功しているすごい人たちに、たくさん関わらせてもらった。そこで、「成功する人って、こういう人なんだ」というのを、肌で感じるようになったんです。

成功する人は、熱量が桁違い

――水上さんが感じた「成功する人」の共通点とは？

水上:とにかく、熱量が違うんです。自分が目指すものに対して、人より少し多くやる、というレベルじゃない。休まずやる。妥協しない。絶対に手を抜かない。

誰かに言われたからやるわけでも、損得勘定があるからでもない。「そうせずにはいられない」くらいのエネルギーで打ち込むんです。山里くんにも強く感じましたが、それ以外にも感じた場面が多々ありました。

――具体的には、どんな場面でしょうか？

水上:強く印象に残っているのが、笑い飯さんの「魚群」というインディーズライブに関わらせてもらったときです。哲夫さんと西田さんのパワーが、本当にすごかった。

何十時間も考えて、試行錯誤して、打ち上げでも延々と「お笑いとは何か」を語り合う。めちゃくちゃケンカもして、気づいたら朝になっていることもよくありました。

そんな風に熱量高く騒ぐので、出禁になった店もあったくらいです（笑）

――出禁になるほど…！

水上:でも、それくらいお笑いのことをずっと考えている。考え続けて、努力し続けている。「ああ、こういう人たちが成功するんだ」と、強烈に刻み込まれました。

成功できない人に足りないもの

――逆に、成功できない人には何が足りないのでしょうか？

水上:熱量ですね。「人より少し多く頑張る」程度では足りない。成功する人は、「そうせずにはいられない」というレベルで打ち込んでいる。そこまでの熱量を持てるかどうかが、分かれ目だと思います。

だから僕自身も、どんな仕事でも、絶対にあの人たちと同じ熱量で取り組むと決めています。仕事でしんどいことがあっても、「あの人たちなら、これであきらめたりしない」と思い出すことで、いつも力をもらっているんです。

役職や立場が変わっても、仕事に向き合う覚悟さえあれば、人はブレない。こうした覚悟は、僕が今いるFIDIAにも共通しています。

覚悟がどんなふうに会社を成長させていくのかという物語は、森武司氏の著書『スタートアップ芸人』にも詳しく描かれています。

仕事に向き合う姿勢に迷いを感じることがあったら、ぜひ手に取ってほしいと思います。

