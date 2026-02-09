警察官のことが大好きなゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35万4000回再生を突破し、「大好きが溢れてる」「なんて素敵な関係」「癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬の散歩中『バイクに乗った警察官』と遭遇→微笑ましすぎる『まさかの対応』】

バイクに乗った警察官と遭遇！！

TikTokアカウント「gogo_gotcha」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ゴッチャマン』ちゃんの日常を紹介しています。ゴッチャマンちゃんは、お散歩に行くのが日課。この日も、投稿主さんと一緒にお散歩を楽しんでいたそうです。

すると、バイクに乗った警察官が現れました。警察官を発見したゴッチャマンちゃんは、ぴょんぴょん跳ねて大喜び！！ゴッチャマンちゃんは、警察官の代わりに街の安全を守っている自負があるのかもしれません。嬉しそうな表情で、警察官へと駆け寄ったのでした。

微笑ましい光景にホッコリ♡

ゴッチャマンちゃんを見た警察官は、わざわざバイクを停車させて、ゴッチャマンちゃんの目線に合わせてかがんでくれました。笑顔で甘えるゴッチャマンちゃんを、優しく撫でてくれたといいます。その丁寧な対応から、警察官の優しさが伝わります…♡

警察官が遠出している間、ゴッチャマンちゃんは使命感を持って見回り活動を頑張っていたのかも…。警察官に褒められて、ゴッチャマンちゃんも自己肯定感が爆上がりしたことでしょうね！！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「お巡りさんもめっちゃニッコリ笑顔やんけw」「これは公務執行妨害で逮捕w」「ずっとこういう風景が見られると嬉しい」など沢山の反響がありました。

ゴッチャマンちゃんの近況も…

最近のゴッチャマンちゃんは、庭で雪遊びを楽しんでいるといいます。とはいえ、家族が見えなくなるとちょっぴり不安になる模様。この日は、遊んでいるうちにパパを見失ってしまいました。

ゴッチャマンちゃんは、パパを探しに何度も家に戻っていたそうです。なかなか見つけられないと、「？」と困惑顔に…。やっとのことでパパと合流すると、スキップするかのような軽やかな足取りで喜んでいたとか。

とっても人懐こいゴッチャマンちゃんは、きっと色々な人から愛されているのではないでしょうか。

TikTokアカウント「gogo_gotcha」には、ゴッチャマンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gogo_gotcha」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。