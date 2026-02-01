この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ギターとベース、初心者が挫折しないのはどっち？ プロが語る「簡単さ」だけで選んではいけない理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社ヒライ企画の代表取締役であり、ロックバンド「juJoe」のフロントマンも務める平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「音楽業界のプロが断言【ギターvsベース】どっちが簡単？初心者が最初に選ぶべき楽器」と題した動画を公開した。楽器初心者が直面する「ギターとベース、どちらが簡単か」という永遠のテーマに対し、単純な難易度だけではない、より本質的な選び方の基準を提示している。



動画は、高校生になる息子が楽器を始めたいという父親からの「ギターとベース、どちらが簡単に弾けるか」という相談から始まる。平井氏は、まずベースの基本的な役割を「ボンボンボン…」というシンプルなルート弾きで実演し、「これだけを比較すればベースの方が簡単」だと述べる。



しかし、氏はすぐにギターの魅力について言及。CコードやGコードなど、いくつかのコードを覚えるだけで「ジャーン」と鳴らして弾き語りのような演奏ができ、一人でも音楽的な楽しみを得やすいと指摘する。対照的に、ベースのルート弾きだけを一人で練習するのは「地味」で面白みを感じにくく、「バンドを組まないと楽しさを理解しにくい」という別の難しさがあると語った。



さらにバンドアンサンブルにおける役割の違いにも言及。ギターは多少のミスをごまかしやすい一方、ベースはリズムの土台を支える重要な役割を担っており、「失敗した時にバレるのはベース」と断言。ごまかしが効かないという点では、ベースの方がシビアな楽器であると解説した。



これらの比較を踏まえ、平井氏は楽器選びの基準を「簡単さ」ではなく、その人の「性格」にあると提言。「人と楽しく時間を過ごすのが好きなタイプ」なら、他者との調和が求められるベースが向いていると語る。一方で、「人を楽しませたい、自分が主役になりたいタイプ」は、華やかなプレイで注目を集めることができるギターが適していると分析した。最終的に、楽器の技術的な難易度だけでなく、本人がどのような形で音楽と関わりたいのか、その適性を見極めることの重要性を説いている。