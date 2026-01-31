「扉の内側に隠しちゃえ！」スペースを有効活用できる100均便利フック

収納スペースはあるのに、なぜかごちゃつきやすいキッチンのシンク下。もう少しすっきりさせたいなと思っていたところ、セリアでまさに求めていたような商品を発見しました！シンク下の扉に取り付けるだけで、スプレーボトルや小物をきれいに収納できる便利なフック。浮かせて保管でき、スペースを有効活用できますよ！

セリアの『ステンレスキッチン下扉用フック 2P』ですっきり片付く！

商品名：ステンレスキッチン下扉用フック 2P

価格：￥110（税込）

耐荷重量（約）：1kg

取り付けられる下扉：下扉と上部の隙間が約0.3cm以上、下扉の厚みが約2cm以内

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951221904

キッチンのシンク下って、収納スペースはあるのに、なぜかごちゃつきやすい場所ですよね。洗剤や消耗品を置いているうちに、いつの間にか生活感が出てしまって、もう少しスッキリできないかな…と感じていました。

特に扉の内側はうまく活用できていない気がして、何か良い方法はないかとセリアをチェックしていたときに、ちょうどいいアイテムを見つけました。

まずご紹介するのは『ステンレスキッチン下扉用フック 2P』です。ありそうでなかった、シンク下収納の扉専用フックです。

扉の形に合う角ばったデザインが特徴。取り付けるだけで、扉の内側を収納スペースとして使えるのが魅力です。

浮かせて収納できるので、見た目がスッキリするのも嬉しいポイントです。取り付け条件として、下扉と上部の隙間が約0.3cm以上、扉の厚みが約2cm以内である必要があり、シンクを隠す板がある場合は使用できないこともあります。そのため、事前に確認してから購入することをおすすめします。

実際に使ってみると、フック自体が軽いこともあり、扉との接触面が少ないせいか少しずれやすい印象でした。今回は袋入りのポリ手袋など軽いものを掛けていたため、その影響もありそうです。

気になる場合は、すべり止めを併用すると安心して使えそうだなと思いました。

『ステンレスキッチン下扉用スプレーホルダー』も便利！

商品名：ステンレスキッチン下扉用スプレーホルダー

価格：￥110（税込）

取り付けられる下扉：下扉と上部の隙間が約0.3cm以上、下扉の厚みが約2cm以内

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951221768

続いて、こちらの『ステンレスキッチン下扉用スプレーホルダー』にもご注目！こちらはスプレーボトルを浮かせて保管できる専用ホルダーです。

くぼみにボトルを引っ掛けるだけなので、出し入れがとてもラクなのがお気に入り。

使用頻度の低い洗剤を扉の内側に隠して収納できるため、シンク下全体がすっきり片付きます。

こちらはスプレーの重みがあることで、取り付けた際の安定感が確保されます。扉の内側に収納することで生活感を抑えられ、見た目も気持ちも整うのが嬉しいところ。

ちなみに先ほどの商品と同じく、取り付け条件は下扉と上部の隙間が約0.3cm以上、扉の厚みが約2cm以内である必要があります。

どちらもシンク下の扉を活かした収納ができるアイテムで、浮かせて整理できるのが魅力です。それぞれ用途は違いますが、組み合わせて使うことで収納力がぐっと上がること間違いなし！

気になる方は、セリアでぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。