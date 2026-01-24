農林水産省が「捨てないで！」と“お願い” 中が青い大根は“食べても問題なし”と呼びかけ
農林水産省が23日、公式Xを更新。切断面が青くなっている大根の写真を添え、“食べても問題なし”と呼びかけた。
【写真】「捨てないで！」実際に投稿された“切り口が青い大根”の写真
投稿では「農林水産省からのお願い」と書き出し、「捨てないで！捨てないで！捨てないで！」「大根を切った時に青くなっているものが稀にあります。こちらは大根の生理障害です」「食べても問題ありません！気になる方は煮込み料理や鍋料理で使っていただくのがオススメです！」と説明した。
この投稿を見たフォロワーからは「タイムリー！ちょうど昨日大根を切るとこんな感じになっていました。すぐに調べて問題ないことを知りましたが、食べるのに躊躇しています」「エグみがあるので加熱向きですね。薄くスライスして豚バラ大根にしたり、大根餅にしちゃえば良いかと」「カビだと思ってました 教えて頂きありがとうございました」「知らなかった!!捨ててたわぁ〜」などのコメントが寄せられている。
