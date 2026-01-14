1800¡Á1875Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÖTimeCapsule LLM¡×
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È½ÐÎÏ·ë²Ì¤äÆ°ºî¤Ë¤â¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ1800¡Á1875Ç¯¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿Ç¯Âå¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖTimeCapsule LLM¡×¤Ç¤¹¡£
GitHub - haykgrigo3/TimeCapsuleLLM: A LLM trained only on data from certain time periods to reduce modern bias
TimeCapsule LLM¤Ï¸½Âå¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÇÓ½ü¤·¡¢Åö»þ¤ÎÏÀÄ´¤ä¸ì×Ã(¤´¤¤)¡¢À¤³¦´Ñ¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ1800¡Á1875Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£³«È¯¼Ô¤ÎHayk Grigorian(haykgrigo3)»á¤Ï¡¢¡ÖAI¥â¥Ç¥ë¤¬Îò»ËÅª¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÎò»ËÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TimeCapsule LLM¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó0¤ª¤è¤ª¤Ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó0.5¤Ï¡¢OpenAI¤ÎGPT¥â¥Ç¥ë¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Ë¤·¤¿nanoGPT¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó0¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿°Ê²¼¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖWho art Henry?(¥Ø¥ó¥ê¡¼¤Ã¤ÆÃ¯¡©)¡×¤È¤¤¤¦ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢1800Ç¯Âå¤é¤·¤¤¸Å¤á¤«¤·¤¤¸ì×Ã¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÍÆ¤Ï»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó0.5¤Ç¤Ï¶çÆÉÅÀ¤äÊ¸Ë¡¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸¸³Ð(¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó)¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Û¤«¡¢OCRÅ¬ÍÑ»þ¤Î¥Î¥¤¥º¤¬½ÐÎÏ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
TimeCapsule LLM¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó1¤Ï¡¢Microsoft¤Î¾®·¿¤«¤Ä¹âÀÇ½¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëPhi 1.5¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó1¤Ç¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÎò»ËÅª½ÐÍè»ö¤ä¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿ÊÖÅú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¤·¤Ë¡ÖIt was the year of our Lord 1834(¤½¤ì¤ÏÀ¾Îñ1834Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿)¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Â³¤¯¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë1834Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1800¡Á1875Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë½ñÀÒ¡¦Ë¡Î§Ê¸½ñ¡¦¿·Ê¹¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¸¸¥¤ò´Þ¤à¹ç·×90GB¤â¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ³Ø½¬¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2¤â³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥ÈÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Í¾ÎÂåÌ¾»ì¤Î¿ô¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Öhe/him/his¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃËÀÂåÌ¾»ì¤¬¡¢¡Öshe/her/hers¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷ÀÂåÌ¾»ì¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÌ¾¤Î¿ô¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ölondon(¥í¥ó¥É¥ó)¡×¤ä¡Öengland(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¡×¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¡Öafrica(¥¢¥Õ¥ê¥«)¡×¤ä¡Öunited states(¥¢¥á¥ê¥«)¡×¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î¥È¡¼¥¯¥ó²½¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢90GB¤Î¤¦¤Á15GB¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡Öv2mini-eval1/2¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡Öv2mini-eval1/2¡×¤Î±þÅúÎã¤Ç¤¹¡£
ÆþÎÏ¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤È¤ÏÃ¯¤«¡©
½ÐÎÏ¡§¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤È¤ÏÃ¯¤«¤À¤Ã¤Æ¡©Èà¤ÎÍ¥¤ì¤¿´¶Æ°Åª¤ÊºîÉÊ¤Ïµº¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ë´ë¶È¤ÎÇÀ¾ì¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Þ¤À°úÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©Èà¤é¤¬¼ÀÁö¤¹¤ë¼ïÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶»¤ò¥Î¥³¥®¥ê¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Áë¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÀ®¸ù¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÊýË¡¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢Èà¤ÎÂ©»Ò¤Ï»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¸Å¤¤Æ»¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÄÌÏ©¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï·¯¤¬»ä¤¿¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡¢²æ¡¹¤ÎÁ¥¤Î¤Ø¤µ¤¤Ë¿á¤¯¤¤¤«¤ê¤ÎÉ÷¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤ò¡©¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢É÷¤¬ÅÚÍË¤ÎÌë¤ËÊ¿¸¶¤«¤é¿á¤¾å¤¬¤ë¤«¡¢Àµ¸á¤Ë¿á¤¯¤«¡¢ËÌ¤Ø¿á¤¯¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤ÎÉ÷¸þ¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤Î¾õ¶·¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡¢¶²¤ë¤Ù¤¾ãÊÉ¤òÉÁ¼Ì¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä(°Ê²¼¾ÊÎ¬)
TimeCapsule LLM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TimeCapsuleLLM: LLM trained only on data from 1800-1875 | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=46590280
¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö1900Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤äÁêÂÐÀÍýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÈ¯¸«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¼ìÁêÂÐÀÍýÏÀ¤ÎÈ¯É½¤Ï1905Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤è¤ê¤â¸Å¤¤Ç¯¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿AI¤¬ÁêÂÐÀÍýÏÀ¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢AI¤Ë¡Ö²Ê³ØÅª¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤òµ¯¤³¤¹ÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£