5日からCM「教えて！大谷さん」編（15秒）を全国で放映開始

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECCは5日、2024年2月からブランドアンバサダーとして起用しているドジャースの大谷翔平投手との共同プロジェクト「ECC SHOW YOUR DREAMS 2026」を実施すると発表した。CMでは“眼鏡姿”を披露しており、ファンが「眼鏡姿の大谷さん、凛々しくていいわぁ」「新鮮でめちゃくちゃカッコいいですね！」と熱視線を送っている。

ECCは同プロジェクトについて「子どもたちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的に、大谷選手からの発案により2024年から始動しました。そして、今回で3年連続3度目の実施が決定いたしました」と説明。2025年に続いて、日本全国の小・中・高校生の合計50人を対象に、海外留学＆ホームステイをプレゼントする内容で、このプロジェクトは今回で最終の実施となる。

5日から全国で放映開始されたCM「教えて！大谷さん」編（15秒）では、ベージュのジャケットに青いシャツを着て眼鏡を掛けた爽やかな大谷が登場。「大谷さーん」と呼びかけられ、笑顔で右手を挙げて「はい」と答えている。

ファンからは「大谷ファンが長年見てみたかった“メガネ谷”を実現してくれた」「レアかもしれませんね！」「大谷さんの眼鏡姿初めて見た！」「メガネ姿も知的でかっこいい」「大谷のメガネ似合いすぎだろ笑」「メガネ姿かわいすぎて悶絶した〜！」など喜ぶ声が多くあった。（Full-Count編集部）