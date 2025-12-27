興味はあるけれども、なかなか手が出せない家電製品を1つ挙げろと言われて、真っ先に「ロボット掃除機」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。家の中を自動的に掃除してくれて家事の手間は省けることから人気の一方、どれだけの効果が得られるかは未知数で、そこそこのお値段がすることもあって手が出せない――そんな人は少なくないはずです。

【実際に使ってみた】ダイソーが売っている「ルンバもどき」の実力は……？ 走行中のようすや『実際に取れたゴミ』などをじっくり見る

こうしたニーズを見越してか、100円ショップとして有名なダイソーが取り扱い始めたのが、わずか550円で入手できる自走式のロボット掃除機です。円形で厚み数センチはあるボディの形状は市販のロボット掃除機そのものですが、価格は数万円台から販売している「ルンバ」などと比較してケタが2つも異なります。それだけに、どれだけの実用性があるかは気になるところです。実際に製品を購入して試してみました。



今回はダイソーで販売されている550円のロボット掃除機を試してみました。本体色は写真のホワイトのほかブラックがあります（筆者撮影、以下同）

単三電池3本で動き出し、軽さはスマホ2台分ほど

ざっと製品のアウトラインを見ていきましょう。本製品の直径は約23センチ。A4コピー用紙の上に置くと、横幅がわずかにはみ出るサイズです。厚みは約5センチとそこそこのボリュームで、存在感はかなりのものです。

その一方、重量は拍子抜けするほどの軽さです。本製品は単三電池3本で駆動するのですが、それ込みでも300グラムちょっと、スマホ2台分程度の重量しかありません。ボディが樹脂製ということもありますが、電池ボックス以外は空洞なのでは？ と思うほどの軽さです。

底面には3つの車輪が付いており、そのうち先頭にある1つが、モーターによって駆動します。左右に可動し、障害物にぶつかるたびに進行方向を変える仕組みです。

「吸い込む機能」はない じゃあどうやって掃除する？

この時点で気付くことは2つ。まず1つは、ホコリや髪の毛を不織布にくっつけるだけで、市販のロボット掃除機のように吸い込む機能はないということです。つまり掃除機というより、不織布を用いた「空拭きマシン」という表現が正確です。

また多くのロボット掃除機のように、出発地点に自動的に戻ってくるなどの巡回機能はなく、止める時は人間が出向いて電源ボタンを押す必要があります。スマホアプリとの連携もしないため、スマホから動作をコントロールしたり、また家の中のマップを自動的に作成して隅々までムラなく走行したりといった働きも期待できません。この時点ですでに、ロボット掃除機としては一抹の不安を感じさせます。

ともあれ、まずは実際に走行させてみましょう。

使った結果「逆に部屋が汚れて見える」怪現象も……

使い方は、まず本体底面に不織布のシートを貼り付けたのち、床に置いて上部のスイッチを押し込みます。あとは放っておくだけで部屋の中を走行し、ホコリや髪の毛を不織布シートにくっつけて回ってくれます。不織布は15枚が同梱されており、汚れたら交換する仕組みです。

さて、実際のゴミの吸着能力はどうでしょうか。約8畳の部屋で1時間ほど運転した結果が、次の画像です。思いのほかきちんとホコリなどを付着できていることがわかります。正直あまり期待をしていなかったので、この結果は逆に驚きです。

ただし今回試した部屋のコンディションは、本製品にとって有利な条件が揃っていたことは差し引く必要があります。具体的には、過去何カ月か拭き掃除を行っておらず、普通にモップ掛けするだけでそこそこのゴミが付着する環境だったこと。またベッドや棚など、下にホコリがたまりやすく、掃除が行き届きにくい家具が室内に多かったことです。

また不織布に汚れをくっつける仕組み上、紙やセロハンテープの端など不織布にくっつかない素材や、床に落ちた爪のカケラのように、一定の重量があるゴミは、そのまま放置されがちです。今回の実験でも、本製品が通過したあとにこれらのゴミが落ちている例が目立ちました。

さらに、ホコリや髪の毛はたしかに吸着できるのですが、製品の構造上、底面よりも側面にくっつきやすいのが気になりました。方向転換の拍子にせっかく吸着したゴミが振り落とされて部屋の真ん中に塊ごと放置されたり、車輪に巻き込んで走行不能になることもしばしばです。

結果として、せっかく人の手が届きにくい家具の下から掻き出してきたホコリが、わざわざ部屋の目立つところに放ったらかしにされてしまい、走行後の方がホコリや髪の毛が目立つようになっていることもしばしばでした。トータルではホコリや髪の毛を減らすのに役立っているのですが、一見するとかえって汚してしまったように見えるのは少々問題です。

とにかく「右折」が苦手、大きい段差に直面すると……

走行にもかなりのクセがあります。本製品は走行しながら左方向に徐々にカーブしていくほか、障害物にぶつかるとそこで左方向に曲がるなど、動きがなぜか左に偏重しています。曲がる半径は毎回変化するので動きはある程度ランダムになるとはいえ、右に曲がることはほとんどありません。

そのため、例えば「コ」の字状になったレイアウトに本製品を置いて運転をスタートすると、「コ」の上の横棒部分ばかりを行ったり来たりして、右折が必要な「コ」の縦棒、および下の横棒には自分で行くことができません。数十回往復していると偶然侵入することが1〜2回はあるのですが、あまりの低確率に、見ていてやきもきさせられます。

また一般的なロボット掃除機は、小さい段差を検知すると直前で停止して引き返しますが、本製品はそうしたセンサーがないため、そのまま段差に突っ込んでいって前輪が宙に浮き、前進も後退もできなくなってしまいます。

大きい段差ならばぶつかってターンするのですが、小さい段差にはまったく無力で、走行している様子がないので見に行くと、引っ掛かって車輪が空転していることもしばしばです。

もっとも本製品のパッケージをよく見ると、こうした特性のほとんどは何らかの形で説明されていることに気付かされます。「ほこり、髪の毛、ペットの抜け毛を拭き取る」とあるのは、それ以外のゴミには対応できないことを暗に示唆していますし、「障害物にあたると方向変換」というのもその通りです（方向変換の向きが極端に左に偏っているのは気になりますが）。

ゴミを吸い取る機能がないこと、自動停止機能がないことも明記されていますし、カメラを使って進行方向の障害物を確認するような機能はそもそもうたわれていません。床と壁の隅の部分からゴミを掻き出すような機能がないのも、そうした機能がアピールされていないことからも明白です。

つまり今回述べてきた問題点の多くは、「ロボット掃除機」という製品名から、過剰な期待をしてしまったのがそもそもの原因であると言えます。見た目は市販のロボット掃除機とそっくりで、製品名もそのまま「ロボット掃除機」ゆえ、同等の機能を期待してしまうわけですが、実際はそうではなく、パッケージにもそれらがきちんと先回りして明記されているというわけです。

550円なら、失敗しても納得できる……かも？

以上のように、市販のロボット掃除機並みの機能を期待するのは筋違いというのが、実際に使ってみた結論です。普段全く手が行き届いていないところに投入して運転すれば、ホコリや髪の毛を掻き出すのに役立ってくれますが、掻き出した巨大なホコリの塊をわざわざ目立つところに放置したり、不織布に吸着できないゴミを放ったらかしにしたりと、なかなかの曲者ぶりで、やはり価格相応といった印象は否めません。

とはいえ、市販のロボット掃除機に漠然と興味を抱いているものの、具体的にどのような機能が自分にとって必要なのかも把握しておらず、いきなり高価なモデルに手を出して玉砕するよりは、本製品のような「なんちゃって製品」で予習を済ませるのは、授業料としては安いものです。ましてや本製品は15枚もの不織布シートがついており、言い換えると15回は試せることになります。

もしこれが5000円であれば、コスパ的にもやめたほうがいいという結論になるのですが、500円（税別）であればダメージも最小限で済みます。ダイソーの店舗によっては大量に山積みされているようですので、年末の大掃除というタイミングでロボット掃除機の経験値を上げておきたい人にお勧めします。

（山口 真弘）