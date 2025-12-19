渋谷駅で手土産に悩んだら、「カルディコーヒーファーム渋谷サクラステージ店CAFE&BAKESコーナー」に行ってみて。パティシエが作るキュートなデザインの本格ケーキや焼き菓子に出会えます。ここでしか買えないスイーツは手土産に喜ばれること間違いなし！

「CAFE&BAKESコーナー」のスイーツの開発を担当する、パティシエの亀谷朱音さんにケーキや焼き菓子のこだわりをたっぷり伺ってきました。

「カルディコーヒーファーム」でケーキが買える！？

渋谷駅に隣接する複合施設「Shibuya Sakura Stage（シブヤサクラステージ）」のSHIBUYAサイド 2階にある「カルディコーヒーファーム 渋谷サクラステージ店」。

その一角にある「CAFE&BAKESコーナー」は、ケーキやパンやいれたてのコーヒーがテイクアウトできるお店です。

スタイリッシュなショーケースに、かわいらしいデザインのケーキがたくさん並びます。「カルディコーヒーファーム」で本格的なケーキがテイクアウトできるのは、ここ、「CAFE&BAKESコーナー」だけ。

こちらのケーキは、パティシエの亀谷朱音さんが「CAFE&BAKESコーナー」のためだけに開発されたんだとか。「カルディコーヒーファーム」で本格的なケーキが買えるなんて驚きです！亀谷朱音さんは、 2021年内海会ジュニア技術コンクール ショコラ部門優勝 、2021年内海会味覚コンクール金賞 、2023年LUXARDO GRAN PREMIO優勝など、国内コンクールで数々の賞を受賞されている今注目のパティシエです。

上品でかわいい♡華やかなケーキは手土産にぴったり

「CAFE&BAKESコーナー」のケーキは、上品でかわいらしいデザインが特徴。また、食後のデザートや手土産にちょうど良いサイズなのもうれしいポイント。

「CAFE&BAKESコーナー」のスタッフにケーキについて伺うと...

「手土産用にケーキをまとめて買われる方が多いです。端から端まで1個ずつ買われる方もいらっしゃいますよ！ 一つ一つ手が込んでおり味わいも濃厚で複雑です。カラフルでかわいらしいケーキが数種類並ぶと、見た目も華やかで手土産にぴったりです。」

たくさんある中でも、人気のケーキは、『クレーム・キャラメル』と『シュー・キャラメル』。

1番人気の『クレーム・キャラメル』は、ほろ苦いカラメルが香る濃厚でなめらかなプリン。コーヒーとの相性も抜群です。『クレーム・キャラメル』をきっかけに、他のケーキも選ぶ方も多いんだとか。手土産にも選びやすい『シュー・キャラメル』も人気商品。お花をモチーフにしたチョコレートが飾られていて、定番スイーツながら一工夫あるデザインがすてきです。

パティシエの亀谷さんにもおすすめを伺うと...

「初めてご来店された方には、『タルトレット・モンブラン』をおすすめします。熊本県阿蘇山の和栗を使ってシンプルに仕上げた味なので、幅広くおすすめできます。」

「パティシエなど同業の知り合いが来てくれた時には、『サヴァラン・オランジュ』をおすすめしています。実は、コンクールで出したケーキをアレンジしているんです！ 一般的にサヴァランはパーツを中に組み込んだシンプルなものが多いと思いますが、『サヴァラン・オランジュ』はパーツを外に出していて、他にはないデザインかなと思います。オレンジのリキュールとスパイスを使って、お酒が苦手な方でも食べやすい味に仕上げています。」

「私も好きな味で、知り合いのパティシエからも好評だった『ヴェリーヌ・ティラミス』もおすすめです。『ヴェリーヌ・ティラミス』は、カップに入れてヴェリーヌ仕立てにしているので、一般的なティラミスよりもじゅわっとみずみずしくて柔らかく仕上がっています。」

筆者も亀谷さんおすすめのケーキをいただきました！ 『タルトレット・モンブラン』は上品な甘さと濃厚な栗のバランスが良く、上に乗ったメレンゲの食感も楽しめます。『サヴァラン・オランジュ』は、爽やかなオレンジリキュールがふんわり香るジューシーな生地が絶品で、ぺろりと食べられます。ふわふわなマスカルポーネクリームとビターなコーヒーを組み合わせた『ヴェリーヌ・ティラミス』は、コーヒーゼリーも入っていて食べ進めると味の変化も楽しめる一品です。

自分へのご褒美に！まるでケーキのような焼き菓子

ショーケースに並ぶ焼き菓子のセット『グルマンディーズ・トラディショネル』は、季節にあわせた4種類の焼き菓子の詰め合わせ。4種類のケーキをつなげて、1本のケーキのように見えるデザインにしているそう。

「私がほしいなと思っていたものを作ったんです！ パティスリーや催事場に行って食べたい焼き菓子があっても、例えばシュトーレンは、1本買うのはちょっと多いなと思って悩むことが多くて...。同じ金額を出すなら、いろんな種類が食べられたら良いのにと思ったことがきっかけで『グルマンディーズ』を作りました。」と亀谷さん。筆者も同じ悩みを抱えていたので、亀谷さんの気持ちにとても共感しました！

今年の冬はトラディショナルをテーマに、ドライフルーツとナッツが入った伝統的な『シュトーレン・トラディショネル』、自家製ピーナッツペーストを使った『カカウェット』、ラム酒とコニャックが効いた『ガトー・ナンテ』、タルト・タタンのケーク仕立て『ケーク・タタン』の4種の焼き菓子がセットになっています。まさに、1本買うにはちょっと悩んでしまう、シュトーレンやタルト・タタンも入っていて、自分へのご褒美に買いたい焼き菓子セットです。

平日クリスマスの味方！クリスマスケーキの販売も

『シャンティ・ア・ラ・フレーズ』直径約12cm \3,800予約受付期間：2025/11/25(火)~2025/12/19(金)

「CAFE&BAKESコーナー」では、なんと、クリスマスケーキも販売しています！ 今年のクリスマスケーキは、クリスマスにぴったりのサンタクロースが乗った王道ショートケーキ。側面のクリーム絞りが上品で大人っぽい印象です。12cmなので、3人家族やカップルで食べるのにちょうど良いサイズ。

21:00まで営業しているので、平日の仕事帰りでも受け取れるのがうれしい。クリスマス当日も販売するそうですが、数量が限られるので事前の予約がおすすめです。

パティスリーの本格ケーキを「カルディコーヒーファーム」で

亀谷さんは自分のお店を持つためにいろいろな経験を積みたいと思っていたタイミングで、「カルディコーヒーファーム 渋谷サクラステージ店 CAFE&BAKESコーナー」に出会い、オープニングスタッフとしてケーキの開発に携わることになったそう。

亀谷さんがパティシエを目指そうと思ったのは高校生の時。幼少期に母親と一緒にお菓子を作った経験からお菓子作りが好きになり、高校生になるとお菓子を作って学校に持っていくことも多かったようで...

「友達にお菓子をあげると結構喜んでくれて！ 人を喜ばせる仕事に就きたいなと思うようになりました。仲の良い友達の誕生日にホールケーキを作ってプレゼントした時もすごく喜んでくれて、誰かをお祝いできる仕事って良いなと思いました。」と亀谷さん。

パティシエの夢を叶えた亀谷さんは、その後、東京都板橋区のパティスリー「マテリエル」で経験を積みます。

「マテリエルでの経験は全てが勉強になりました。マテリエルに入ったことで、コンクールにも挑戦しようと思えて、コンクールを通して誰かと協力して仕事を進めることや、礼儀も学びました。マテリエルのシェフから学んだ、何においても興味を持って主体的に行動するという考え方が、今の自分のためになっています。」と亀谷さんは語ります。

「CAFE&BAKESコーナー」のケーキのこだわりを伺うと...

「季節にあわせた美味しい素材を使うようにしています。例えば、夏に販売するケーキにはフレッシュフルーツを使いますが、美味しいフレッシュフルーツを仕入れるために自分で生産者さんを探しています。また、素材のサンプルをもらって自分でしっかり試したり、ノワゼット・カフェのプラリネは自分でひいて作ったりして、丁寧にケーキを作っています。」

素材選びなどを含め、街のパティスリーと同じように、自由にケーキを作っているということに驚きました。そんな亀谷さんが作り出すこだわりの詰まったケーキや焼き菓子。大切な方への手土産にぴったりだと思いませんか？

心奪われる印象的なデザインのケーキが生まれたワケ

「CAFE&BAKESコーナー」のケーキを開発するにあたり、亀谷さんはケーキのデザインも工夫されたそう。周りにオフィスも多いので、手土産に持って行きやすいサイズや、お昼休憩の時間にも食べてもらえるようなサイズにしたいと思って、一般的なパティスリーよりも少し小さめのサイズのケーキにしたんだとか。

そのサイズにあわせて、本来ならケーキの中に入れるパーツを、ケーキの上に載せたり外に出したりしてデザインに取り入れたとのこと。「制約があったからこそ。新しい考え方が生まれ、特徴的なデザインになりました。」と亀谷さん。

また、丸みのあるフォルムにしたり、お花の形をモチーフにしたチョコレートを使うなど、それぞれのデザインに統一感も持たせるようにしているそう。ユニークなデザインは、かわいらしさと美しさをも兼ね備えていて、心奪われます。

ランチに食べたいパンやサンドイッチや、ほっと一息つけるドリンクも！

「CAFE&BAKESコーナー」にはケーキや焼き菓子の他に、パンやサンドイッチのラインアップも豊富。

ちょっと珍しいエジプト発祥のパンアエーシを使ったつくりたてのサンドイッチ。『ほうれんそう＆きのこ』は「CAFE&BAKESコーナー」スタッフにも大人気。

定番人気の『オリジナルコーヒー』の他に、寒い季節にぴったりなホットドリンクも。スパイシーなチャイ風のカフェラテ『ハニーチャイカフェラテ』と、香ばしいピスタチオが香る濃厚な『ピスタチオラテ』がおすすめです。

パティシエが作るセンスの良い手土産ケーキを買うついでに、コーヒーブレイクもできちゃう、「カルディコーヒーファーム 渋谷サクラステージ店 CAFE&BAKESコーナー」。渋谷駅に来たら、ぜひ足を運んでみてくださいね。

About Shop

カルディコーヒーファーム渋谷サクラステージ店CAFE&BAKESコーナー

東京都渋谷区桜丘町１－４ 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド 2F

営業時間： 10:00-21:00

定休日：渋谷サクラステージに準ずる

Instagram：＠cafe_kaldino

ゆりえ

ウフ。編集スタッフ

菓子メーカーやスイーツ専門ECを経てウフ。編集部へ。スイーツのお取り寄せやカフェ巡りやカメラが趣味で、フードスタイリングも勉強中。パフェとチョコレートと焼き菓子が好き。