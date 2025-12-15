【一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary】 2026年1月20日17時 発売予定 価格：1回900円 一番くじONLINE限定商品

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」の全ラインナップを公開した。2026年1月20日17時より「一番くじONLINE」にて発売を予定しており、価格は1回900円。

本くじは、アニメ「新機動戦記ガンダムW」に注目したくじとなっており、A賞には「ウイングガンダム BUSTISAN」、B賞には「ヒイロ・ユイ MASTERLISE」のフィギュアのほか、「ビッグビジュアルスタンド」「ボールペン」「MSヘッドマグネット」「アクリルスタンドコレクション」「クリアポスター」などがラインナップしている。

今回「一番くじ」公式サイトの商品ページが更新され、全ラインナップを確認することができる。

「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」

【ラインナップ】

「A賞 ウイングガンダム BUSTISAN」

「B賞 ヒイロ・ユイ MASTERLISE」

「C賞 ビッグビジュアルスタンド」

「D賞 『任務、了解。』ボールペン」

「E賞 MSヘッドマグネット」

「F賞 アクリルスタンドコレクション」

「G賞 クリアポスター」

「ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN」

A賞 ウイングガンダム BUSTISAN B賞 ヒイロ・ユイ MASTERLISE C賞 ビッグビジュアルスタンド D賞 「任務、了解。」ボールペン E賞 MSヘッドマグネット F賞 アクリルスタンドコレクション G賞 クリアポスター ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN種類：全1種 サイズ：約180mm種類：全1種 サイズ：約230mm種類：全3種（選べる） サイズ：約210mm種類：全1種 サイズ：約130mm種類：全5種（選べない） サイズ：約50mm種類：全20種（選べる） サイズ：約70mm ～ 100mm種類：全13種（選べる） サイズ：A3サイズ：約180mm

(C)SOTSU・SUNRISE