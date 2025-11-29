11月19日からABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、ABEMAとNetflixで配信されている。タレントのスキャンダルが報じられた芸能事務所と、それを追いかける週刊誌との攻防が描かれており、未成年との飲酒・不倫疑惑のもとに晒されるタレントを演じているのが、俳優の浅香航大だ。

【写真】「いったい誰と!?」お祭り『酉の市』に訪れていた浅香航大

浅香航大のこれまでの“スキャンダル”

「柴咲コウさん演じる芸能事務所の社長が、このスキャンダルが世に出ないように奔走したり、仕事への影響を最小限にしようと各所に交渉したりと、ヒリヒリとした展開が続いています。一方、週刊誌の記者役を演じる川口春奈さんも、強気な姿勢で俳優のスキャンダルを追求し続けます」（ドラマライター）

こうした“駆け引き”が実際にあったかはさておき、週刊女性PRIMEがこれまでに報じた浅香の“スキャンダル”はというと、女性とともに自宅に入っていく姿を2021年12月にキャッチしている。一緒にいた女性は、2018年に解散したアイドルグループ『PASSPO☆』の増井みおで、当時、浅香が所属していた芸能事務所は男女の交際関係を否定。浅香の自宅にて、数人の友人を含めて飲み会をしていたという。

また、今年6月には、まさに『スキャンダルイブ』の撮影をしていた浅香を発見。前髪をピンで固定した姿で、埼玉県内のロケ現場の建物から出てくる様子を週刊女性PRIMEのカメラは捉えていた。

新たなスクープ写真を入手！

そして、11月下旬にも新たなスクープ写真を入手！ 都内の神社で行われていた商売繁盛を願うお祭り『酉の市』に訪れていたという。

「たくさんの屋台が立ち並び、大勢の人で賑わう中で、飲食スペースにいる浅香さんを見かけました。黒いコートにブラウンのマフラーをして、グレーのバケットハットをかぶっていました。缶チューハイを飲みながら、大声で笑っていましたよ」（祭りを訪れた人、以下同）

芸能人オーラを少しでも消すために明らかな変装をしたり、周囲をチラチラと気にする様子はまったくなかったというが、いったい誰と一緒にいたのか。

「全身黒ずくめで、40歳ほどのちょっといかつい雰囲気の男性と一緒でしたよ。この日はバレたらいけないような“スキャンダル”ではなかったのかもしれません（笑）」

商売繁盛、開運招福、来年の活躍も楽しみだ。