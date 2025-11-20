風間俊介、“デート代は割り勘”という時代の流れに私見「取り残されてる感じはある」

11月19日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、風間俊介が出演。男女間の“デート代の支払い”についての私見を明かした。

番組では今回、“男性ならではのお悩み”についてトークする企画を放送。この中で、風間は、「女性とどこかに出かけた時に、（お金は）男が出すっていう時代に生きてきちゃったんで。だから僕は出したいんですよ。けど、時代に取り残されてる感じはあるかな」と、割り勘が主流になってきている時代についてコメント。

これを受けて、上田晋也（くりぃむしちゅー）は、「奢られるの嫌だっていう女性もいるじゃない？マウント取られた気になるとか」「俺の中では女性が重たい荷物持ってるとするじゃん。そしたら『持つよ』って言って持つじゃない。当たり前に持つじゃん。それと同じ感覚なのよ。お金を出すっていうことは」と説明した。

さらに風間は、「許してほしくないですか？ドンって（自分が食事代を）出して、『じゃあ次の駐車場代出してね』って言った時に『でもそれ金額釣り合ってないからナメられてます？』って言うことをおっしゃる女性もいらっしゃるじゃないですか」「どっちかを立てなきゃいけないじゃん。俺が出したいっていう気持ちと、じゃあ俺が折れればいいのね？1回折れたら次は？立ててくれる？って思っちゃう時ありますけどね」と、複雑な心境を明かしていた。