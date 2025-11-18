「車を降りて運転席の窓をドンドン」激昂する“あおり運転”の男を一瞬で黙らせた老紳士の機転
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、あおり運転に“機転”をきかせて対処したというエピソードを紹介する。
◆怒鳴り声が響いたカフェの駐車場で…
佐藤康太さん（仮名・20代）は、彼女と車で旅行中だった。ドライブスルー形式のカフェに立ち寄り、飲み物を買ったという。
「私の車のすぐ後ろには2台並んでいたんです。前が軽自動車で、後ろが黒いSUVで、なんかイヤな雰囲気でした」
軽自動車には30代くらいの夫婦が乗っており、SUVには体格のよい50代ほどの男性がいた。すると突然、黒いSUVに乗っていた男性が車を飛び出し、軽自動車に詰め寄ったのだ。
「怒鳴り声が響いて、運転席の窓をドンドン叩いていました。彼女と、『警察に通報しようか』って話していたんですけど、怖くて動けませんでした」
そのとき、通りの向こうからひとりの男性が近づいてきたそうだ。白髪交じりで姿勢のよい70代ほどの老紳士。ジャケットを着ていて、落ち着いた雰囲気だったという。
「若い夫婦に『どうなさったんですか？』と声をかけていたんです。あんな状況なのに、穏やかに話していて“すごいな”と思いました」
しかし、怒っていた男性はさらに声を荒げた。
◆老紳士の機転が導いた思わぬ結末
「こいつらがチンタラ走って道を譲らないからだ！」
白髪の男性は慌てる様子もなく、「ここでは危ないので、少し場所を移して話しましょう」と言った。その提案に従い、3人は交差点を曲がった先へ歩いていったようだ。
佐藤さんも、少し離れた場所から見守ることにした。
「交差点の角を曲がると、ちょうど警察が検問してたんです。パトカーも何台か並んでいました」
白髪の男性はそのまま警察のほうに向かい、穏やかに話し続けた。
「話の続きをお願いします。前の車が遅かったから、クラクションを鳴らして“あおって”いたんでしたっけ？」
警察官がすぐに気づき、近寄ってきたという。怒鳴っていた男性は黙り込み、「いや、別に……」と目を逸らしたようだ。
「そのときの“えっ”って顔、今でも忘れられません。完全に狙ってやってましたね」
結局、騒ぎは警察の介入でおさまり、夫婦も無事だったそうだ。
「力で抑えるんじゃなくて、頭を使って解決するってこういうことなんだなって思いました」
◆朝の繁華街で始まった出勤前の攻防戦
山本由香さん（仮名・20代）は、出勤前に職場近くのコインパーキングを探していた。雑居ビルが立ち並ぶ繁華街の細い道を進んでいたとき、前を走っていた黒いセダンが突然ハザードをつけたという。
「止まるのかなと思って減速したら、急にバックしてきたんです。ぶつかると思いました」
慌ててブレーキを踏むと、セダンは山本さんの右手の駐車場に滑り込み、すれ違いざまに大音量のクラクションを鳴らした。
「鼓膜が“ビリっ”ってしたくらいの音でした。繁華街なので、正直、“その筋の人”かもって思いました」
そのセダンは再び動き出し、今度は山本さんの後方に張りついた。車間を詰め、左右に車体を揺らしながら挑発してきたのだ。
