洗いやすく、飲みやすく。3,000万本の信頼が、さらに進化【サーモス】の水筒がAmazonに登場中‼
食洗機OKで毎日快適。魔法びん構造で温度もキープ【サーモス】の水筒がAmazonに登場!
サーモスの水筒は、累計出荷本数3,000万本を突破したベストセラーケータイマグの進化モデル。
全パーツが食洗機対応となり、日々のお手入れがさらに簡単に。新構造の飲み口は取り外して洗える仕様で、衛生面にも配慮されている。
ステンレス製魔法びん構造により、高い保温・保冷力を発揮し、お気に入りのドリンクを飲み頃温度でいつでもどこでも楽しめる。ワンタッチで開閉できるフタは、さらに飲みやすく改良されており、忙しい日常でも快適に使える設計。スポーツ飲料にも対応し、アクティブなシーンにも活躍する。
超軽量・コンパクトタイプで持ち運びもラクに。サイズ×カラーで選べる12色展開で、好みに合わせて選べるのも魅力のアイテムだ。
