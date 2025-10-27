天皇陛下は２７日、お住まいの皇居・御所で、来日した米国のトランプ大統領と会見された。

トランプ氏が国賓として訪れた２０１９年５月以来、約６年半ぶりの対面で、陛下は玄関で出迎え、再会を喜ばれた。

トランプ氏を乗せた車は午後６時半過ぎ、御所に到着した。陛下はトランプ氏と笑顔で握手を交わし、英語で「またお会いできてうれしいです」と述べられた。

宮内庁によると、会見は約３０分間、和やかな雰囲気で行われた。トランプ氏は安倍晋三元首相と信頼関係を築いたことや高市首相との会談への期待を語り、陛下は「日米の友好関係がさらに強化されることを期待しています」と述べられた。

続いてトランプ氏が「大統領就任後に八つの紛争を解決した」と話すと、陛下は「各地で紛争が続いていることに心を痛めています。平和が訪れることを願っています」と語られた。

その後、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の活躍が話題になり、陛下は「チームやアメリカ社会に温かく受け入れられ、感謝しています」と伝えられたという。会見を終え、陛下と御所から出てきたトランプ氏は、報道陣の前で陛下に対し、「グレイトマン（立派な方だ）」などと述べ、車に乗り込んだ。