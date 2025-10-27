AIÆ°²èÀ¸À®ÍÑ¤È¤·¤Æ±ÇÁüÁÇºà250¥«¥Ã¥È¤òÃøºî¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³«Êü¡ª ½©ÍÕ¸¶¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥éÉü³è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢10·î31Æü¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï
¡¡¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬½©ÍÕ¸¶¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¤ÇÉü³è¡ª 10·î31Æü¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï¡¢AIÆ°²èÁÇºà³«Êü¤ä4K¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¤â¡ª
¡¡2008Ç¯¤Î¿Í·Á·à¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÌó20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡³èÆ°ºÆ»ÏÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éCAMPFIRE¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¹¥´¥¤¡ª ¤Ê¤ó¤È¡¢AIÆ°²èÀ¸À®ÍÑ¤Î±ÇÁüÁÇºà¡ÊÁ´250¥«¥Ã¥È¡Ë¤ò¡ÈÃøºî¥Õ¥ê¡¼¡É¤Ç³«Êü¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡ÈÍøÍÑÎÁ0±ß¡É¤Ç»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª CF¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡¢±ÇÁüÁÇºà¤ÎÀè¹ÔÍøÍÑ¸¢¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¥¢¥Ë¥á¤âYouTube¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡½©ÍÕ¸¶È¯¡¢¡È AI»þÂå¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é ¡É ¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù ÅÐ¾ì¡ª
¡¡À¸À®AIÆ°²è¤Ç»È¤¨¤ë±ÇÁüÁÇºà¤òÃøºî¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò10·î31Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª
¡¡½©ÍÕ¸¶PR¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ë»È¤¨¤ë¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¤òÍøÍÑÎÁ0±ß¤Ç¸ø³«¡ª
¡¡¡È³¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡É¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òCAMPFIRE¤Ç10·î31Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥°¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-11-18¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¥¢¥Ë¥á¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êCAMPFIRE¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡×½©ÍÕ¸¶¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡CAMPFIRE¡§https://camp-fire.jp/projects/895154/view
¡¡¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://akibachan.jp/ja/index.html
¡¡¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈPV¡§https://youtu.be/60oTiTaIuZk
¢£ ½©ÍÕ¸¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡ÙÉü³è¡ª
¡¡2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í·Á·à¥¢¥Ë¥á¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ ¤Ý¤è¤è¤ó❤︎¤í¤Ã¤¯ ¤¬Ã´Åö¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¢¥¥Ð¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿ËÜºî¤¬¡¢Ìó20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ½©ÍÕ¸¶¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³èÆ° ºÆ»ÏÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£
¡¡¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡½©ÍÕ¸¶¤Î¡È¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¡ª¡¡
¡¡AIÆ°²è¤ÎÃøºî¸¢¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤¢¤¨¤ÆÃøºî¥Õ¥ê¡¼¤ò¿ä¿Ê¡£ AIÆ°²è¤òÀ©ºî²ÄÇ½¡ª
¡¡½©ÍÕ¸¶¤ÎPR¤äÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤Ç¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¡ª
1. ½©ÍÕ¸¶¤Î¡È¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¡ª
¡¡¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î³¹¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡È¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£
¡¡ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´Ñ¸÷PR¡¢Å¹ÊÞ¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¥Ð¤Î¾ÝÄ§¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿·¤·¤¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
2. AIÆ°²èÀ¸À®ÍÑ¤È¤·¤Æ£²£µ£°¥«¥Ã¥È¤Î±ÇÁüÁÇºà¤òÃøºî¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³«Êü¡ª
¡¡AIÆ°²è»þÂå¤ËÃøºî¸¢¤Î°·¤¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡È¼é¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤³¤È¤òÁªÂò¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÇÁüÁÇºà¤òÃøºî¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³«Êü¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼«Í³¤ËAIÆ°²è¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
3. ½©ÍÕ¸¶¤ÎPR¤äÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤Ç¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¡ª
¡¡¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¤ä±ÇÁüÁÇºà¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¼«Í³¤ËÌµ½þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¡¢¾¦ÉÊPR¡¢´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È³¹¤°¤ë¤ß¤Ç¥¢¥¥Ð¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡É¿·¤·¤¤ÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡¢ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡¡¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¿·Å¸³«¤òµÇ°¤·¡¢2008Ç¯¤Î¿Í·Á·à¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õÆü±Ñ2¸À¸ìÈÇ¤ÇÉü³è¡£
¡¡¥Ö¥é¥¹¥È¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ·îÍË¡¦ÌÚÍË¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¢¥¥Ð¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÇ®µ¤¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¹â²è¼Á¤ÇºÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ Âè1ÏÃ¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë▶ https://youtu.be/bQOTeoUmm-Y
¡¡Âè1ÏÃ¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¡¡▶ https://youtu.be/inEY-qXnIhg
¡¡¥Ö¥é¥¹¥È¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ▶ https://www.youtube.com/@BLAST
¡¡
¡¡¢¨Âè£²ÏÃ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡¡¢¨Âè8ÏÃ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢10·î31Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¿¤Á5¿Í¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¤µ¤é¤ËAIÆ°²è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê±ÇÁüÁÇºà¤ÎÀè¹ÔÍøÍÑ¸¢¡Ê±ÇÁüÃøºî¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡±ÇÁüÁÇºà¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤50¥«¥Ã¥È¡¢¹ç·×250¥«¥Ã¥È¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´¥¥ã¥é¥»¥Ã¥È»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ Âè8ÏÃ¤Î¸ÂÄêÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£
¡¡ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢
¡¡ÆüËÜ¸þ¤±¡§CAMPFIRE¡Ê10·î31Æü¡Á11·î24Æü¡Ë
¡¡³¤³°¸þ¤±¡§Kickstarter¡Ê¸åÆü³«»ÏÍ½Äê¡Ë
¡¡¤Î2¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅ¸³«¡£
¡¡CAMPFIRE¤Ç¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º·Ï¤È±ÇÁüÁÇºà·Ï¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀßÄê¡£
¡¡All-or-NothingÊý¼°¡ÊÌÜÉ¸100Ëü±ß¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ã£À®»þ¤Î¤ß¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡Kickstarter¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¡¦±ÇÁüÁÇºà¥ê¥ï¡¼¥É¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«Í½Äê¡£
¡¡ ¡Ö¥¢¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¡×½©ÍÕ¸¶¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡CAMPFIRE¡§https://camp-fire.jp/projects/895154/view
¡¡¡Ú ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥°¥ï¥ó¡¡Ã´Åö¡§¾®ÌîÅÄ
¡¡¢©101-0021 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-11-18
¡¡E-mail : info@bigone.tokyo
¡¡¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¤«¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ ê¥Ö¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ê¥Ó¥Ã¥°¥ï¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
