10月23日発売の「週刊文春」で報じられた、人気セクシー女優・河北彩伽（26）と、バレーボール男子日本代表・郄橋藍選手（24）の熱愛。同時に、郄橋がインフルエンサー・uka.（26）と真剣交際していたことも報じられた。

「記事によると、uka.さんは自身の事務所関係者を通して郄橋選手と知り合い、昨年ごろから交際を開始。いっぽう、郄橋選手は、SNSのDMがきっかけで知り合った河北さんと、今年9月に2度、都内のホテルを訪れていたといいます。報道で明るみに出た、”本命彼女”uka.さんと河北さんをめぐる”二股”に、ファンの間では衝撃が広がり、郄橋選手は23日、インスタグラムで《この度は、私のプライベ―トが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます》と謝罪していました」（スポーツ紙記者）

河北といえば、’18年のデビュー（翌年に一度引退、’21年に復帰）以来、日本のみならずアジア圏でも不動の人気を誇ってきた業界のトップランナー。そんな超有名人との関係の裏で、日本男子バレーボール界の若きエース・郄橋が真剣に愛を育んでいたuka.とは一体、どのような人物なのか。

「uka.さんは栃木県出身のインフルエンサーで、インスタグラムでは17万人以上のフォロワーを抱えています。ファッション雑誌『ViVi』『小悪魔ageha』に掲載されるなど主にZ世代の女性に人気で、いっぽう、今年1月と10月に『ヤングマガジン』でグラビアを披露するなど、男性人気もあがってきています。そのほか、ユニバーサルスタジオジャパン、有名アパレルブランド『SLY』『GRL』とのタイアップなど、活動ジャンルは多岐にわたるようです」（WEBメディア記者）

今回の報道を受けて、郄橋との関係、そして小柄でキュートなルックスがSNSでも大注目を集めるuka.だが、彼女の恋愛遍歴にも注目が集まっている。Xでは、郄橋とuka.の元カレを比較し、こんな声が上がっている。

《高橋藍の彼女ukaちゃん。元彼とタイプ違いすぎて草》

《高橋藍ってまた系統変わったな…》

《そのギャップおもろいわ 元カレと真逆路線って、恋愛のリアル出てる》

uka.の“元カレ”は、アスリートの郄橋とは全く異なるタイプだというのだ。

「uka.さんの元交際相手として知られるのが、大阪を拠点に活動するグループYouTuber『平成クインテット』のリーダー・りきちょりさんです。チャンネル登録者数26万人超の人気グループで、uka.さんもかつて頻繁に出演していた時期がありました。交際については、りきちょりさんが昨年初旬にYouTube上で、uka.さんと別れたことを報告。交際期間は4年以上に及び、ファンの間でも”お似合い”と言われていたんです。最後は円満に別れれたそうで、りきちょりさんはuka.さんの幸せを願っていましたね。

SNS上で指摘されているuka.さんの”異性のタイプ”ですが、ルックスに限ればたしかに、郄橋選手とりきちょりさんは全く異なると言えるでしょうね。どちらもイケメンですが、郄橋選手はさわやな甘いマスクで、いっぽう、りきちょりさんはキリっとし少し”いかつめ”のお兄さん系ですから」（前出・WEBメディア記者）