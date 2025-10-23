この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネルを運営する日テレ考察ドラマ考察系YouTuber・トケルさんが、『【良いこと悪いこと】第２話ドラマ考察 森本慎太郎 犯人の指示で動いてる理由！ 伏線回収 結末最終回予想』と題した動画を配信。日本テレビの話題のドラマ『いいこと悪いこと』第2話をめぐり、森本慎太郎さんが演じるターボー（小山）の立ち位置や事件の構図について熱い考察を語った。



動画冒頭、トケルさんは「ターボーが見ていたヒンちゃんが死んでる写真は、犯人が脅すために送ってきたもの」「ターボーが森のクマさんの替え歌をキングの前で歌ったのは、そうしろと命令されたからだ」と指摘。さらに、森本慎太郎さん演じるターボーが事件にどう関わっているのか、アンケートも実施中であるとアピールした。



注目の考察の中で、「小山は高木に替え歌を思い出させるよう命じられた、もしくは犯人側である可能性が高い」「ターボーは主犯や共犯ではないが、犯人に脅されてやっていると思う」と分析し、「ターボーは高木に気づかせるために替え歌を思い出させたかった」と独自の視点を展開。森のクマさんの替え歌と事件の連鎖、見立て殺人との共通点も力説。「これは、シノノメがサルハシに『空を飛ぶことが夢だった子が落ちて死ぬなんて』と、絵に見立てた殺人だと気づかせたのと同じ」だと述べている。



さらに「卒業アルバムでわざわざ殺す人に黒丸をつけて予告までしている。事件の犯人は、気づいてほしいんだと思います」と、事件の背後にある真の目的についても言及。「小山は、そのヒントを高木や猿橋に与える役割なのでは」と説いた。



動画終盤では「今後、ターボーは脅されて事件の片棒を担ぐ可能性が高いが、最終的には猿橋や高木と協力して真犯人に迫る側になるだろう」と推理。また、「森本慎太郎さんはキャストの3番目であるため次回すぐに殺されることはないはず」と今後の展開も予測した。



最後は「この動画のコメント欄で皆さんの感想や考察もお待ちしています。ドラマ放送直後に考察配信もしていますので、次回はぜひリアルタイムで」と締め、視聴者参加型の交流を呼びかけていた。