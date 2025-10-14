とろける甘さ♡「大人なガリガリ君完熟メロン」で秋の贅沢デザート時間を

この秋、赤城乳業から「大人なガリガリ君完熟メロン」が登場します。2025年10月14日（火）より全国発売される新作は、追熟メロン果汁を33%使用した濃厚な味わいが魅力。はちみつや練乳、リンゴ果汁を隠し味に加えたことで、メロンのジューシーな甘みをさらに引き立てています。おうちでの“ちょっと贅沢なデザートタイム”にぴったりな一本です♡

追熟メロン果汁33％！贅沢な甘みが口いっぱいに



大人なガリガリ君完熟メロン

「大人なガリガリ君完熟メロン」は、メロンアイスの中にジューシーなメロンかき氷を閉じ込めた、2層仕立てのアイスキャンディー。

完熟メロンの深みある甘さを引き出すため、追熟した果汁を33％使用しています。さらに隠し味に“はちみつ”“練乳”“リンゴ果汁”をプラス。

ひと口目から広がるまろやかなコクと、かき氷の爽やかな食感が絶妙なバランスです。希望小売価格は151円（税込）、容量は100ml。77kcalと低めなのもうれしいポイント♪

発売を記念して、赤城乳業公式XとInstagramでは「食欲（49×2）の秋」キャンペーンを実施中。

2025年10月9日（木）～10月15日（水）23:59までの期間中、フォロー＆リポスト、またはいいねで応募した方の中から抽選で合計2名様に、赤城乳業の人気アイス4種類（各9個ずつ）が当たります！

おうちでアイスパーティーを楽しむチャンスをお見逃しなく♡

秋のひと休みに“ご褒美アイス”を



濃厚でありながら、後味はすっきり。メロンの自然な甘みが優しく広がる「大人なガリガリ君完熟メロン」は、頑張った一日の締めくくりにもぴったりのアイスです。

手軽にコンビニやスーパーで手に入り、贅沢気分を味わえるのが嬉しいところ。食欲の秋に、ほんの少し“自分を甘やかす時間”を過ごしてみてはいかがでしょうか？

ひんやり冷たい幸せが、心まで満たしてくれそうです♪