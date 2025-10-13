¥¿¥¯¥·ー¤ÇÂ©»Ò¤Î¾ã¤¬¤¤¤òÏÃ¤¹¤È¡Ä±¿Å¾¼ê¤Î°ì¸À¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡¡8.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î´¶Æ°ÏÃ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡ÄÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë8.6Ëü¤¤¤¤¤Í
¤Þ¤¹(@ogaoga_sa_wara)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬»þ¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡¢¡Ø¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤¹¤°½¢³Ø¤Ê¤é¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÏÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤Ï»Ù±ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯¤Ê¤¤´Ø·¸¤Î¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡ÄÅ¬Åö¤Ë
ÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤Î»þ¤ÏÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Î¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ù±ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ù
¾¯¤·´Ö¤¬¤¢¤¤¤¿¤¢¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¼Â¤Ï¤Í¡¢»ä¤â¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÍÜ¸î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ù¤È¸À¤¤¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÀî¤ËÍî¤Á¤Æ
°ì»þÅª¤Ë¸ÆµÛ¤¬¤È¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å°ä¾É¤«¤é¡Ø¤É¤â¤ê¡Ù¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ê¤É¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£½¢¿¦Àè¤È¤·¤ÆÀÜµÒ¶È¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ó¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤ºòÇ¯¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï
¡Ø¤É¤â¤ê¡Ù¤¬¤Ç¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆÃÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¡¢60ºÐ¤ò±Û¤¨¤¿¤½¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¯¥·ー¤ò¹ß¤ê¤ëÁ°¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ï¡ØÀäÂÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ
¤¯¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¡¢ÌµÀÕÇ¤¤ËÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
Ã»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿º£¤âÆÃÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾¼ê¤«¤é¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤¹¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤ºÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÄË¤ß¤ò¡¢¶ìÏ«¤òÃÎ¤ë¿Í¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤Ï¡¢¿´²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ë»þ¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¥Ð¥ê¥¢¤òÄ¥¤ê¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢»þ¡¹¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿µ¤¤Ê¤¯¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î²ñÏÃ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¡¢²¹¤«¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¸³ØÉô¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Ë¡³ØÉôÀ¸¤À¤±¤É¡Ä¡×4Ç¯´ÖÂà¶þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë7Ëü¤¤¤¤¤Í
¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢»þ¤Ë»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ë¾¤ó¤À·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î～¤µ¤ó¡£¿Ê¤ó¤À¿ÊÏ©¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤ÏËÜÅö¤ÏÊ¸³ØÉô¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Ë¡³ØÉôÀ¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Í¤¬²¿¤òµö¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢Ë¡Äî¤Ç¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤¬¿Í¤ò¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤â¤È¤ÇºÛ¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÊª¸ì¤òÆÉ¤à¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢»ÍÇ¯´Ö¾¯¤·¤âÂà¶þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
Ê¸³ØÉô¤ÈË¡³ØÉô¤Ï¡¢³Ø¤ÖÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·～¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¸³Ø¤âÆ±»þ¤Ë³Ø¤Ù¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢°ã¤¦¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈÜ²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤âÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤òÃÖ¤¯¾ì¤Ç¡¢²¿¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡£À¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¼«Ê¬¼¡Âè¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤ò³Ø¤Ö¤«¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦³Ø¤Ö¤«¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿Êì¤Ë¡Ä¤ï¤¬»Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í
funny cocoon(@itoMayu463716)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤à¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¹¡£²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿funny cocoon¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´¶Æ°¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¡¢¹¢¤¬ÄË¤¤¤È¥Ü¥½¥Ü¥½ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¤¬ËªÌª¥ì¥â¥ó¡ÊËªÌª¤Î¤ªÅò³ä¤ê¤Ë¥ì¥â¥ó½Á¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ò¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤À¤³¦¤Ë¹¬¤¢¤ì¡£
É÷¼Ù¤Ç¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëfunny cocoon¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬À÷¤ß¤ï¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥ì¥â¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Êì¿Æ»×¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Îfunny cocoon¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡ª¡×¤Ê¤ÉÂçÀä»¿¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬»Ò¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥ì¥â¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌô¤è¤ê¤â¸ú¤ÌÜ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë