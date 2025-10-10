もうすぐお友達が遊びに来るのに大型犬が爆睡しているので、お名前を呼んで起こしたら…？大型犬のリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で19万4000回再生を突破。「おもろすぎる」「笑いが止まらない」といった声が寄せられています。

【動画：爆睡中の大型犬の『名前を呼んだ』瞬間…まるでお笑い芸人？『想像以上のリアクション』】

爆睡中の大型犬の名前を呼んだら…

Instagramアカウント「__moco.x.moco」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「モコ」ちゃんの寝起きの瞬間です。この日、モコちゃんはクレートの中で横になり、気持ち良さそうにお昼寝していたそう。お口を開けて歯を見せながら爆睡中の姿は、なんとも愛くるしいです。

しかしもうすぐ大好きなお友達が遊びに来る時間なので、飼い主さんはモコちゃんを起こしてあげることに。さっそく「モコ」と優しくお名前を呼ぶと…？

ナイスリアクションに爆笑！

モコちゃんはお名前を呼ばれた瞬間に目を覚まし、ガバッとお顔を上げたとか。その想像を超える反応の早さだけでも面白いのですが、注目すべきは寝起きのモコちゃんのお顔。

なんと左目はパッチリと開いているのに、右目はまぶたがくっついてしまったかのように閉じたままだったのです。どうやらモコちゃんの素早すぎる反応に、右目だけついてこられなかった模様…。お笑い芸人にも負けないナイスリアクションと顔芸に、笑わずにはいられませんね！

起き上がる瞬間も面白すぎる

飼い主さんは笑ってしまって何も言えずにいたのですが、モコちゃんはお名前を呼ばれただけで「もう来るの？」と察したようで、慌てて起き上がろうとしたそう。ところが手足が滑って倒れてしまい、クレートの中でジタバタと大暴れすることに！

最後は手足を踏ん張らせてなんとか立ち上がり、何事もなかったかのようなお顔でクレートの外に出てきたとか。モコちゃんのやること全てが面白すぎて、ますます笑いが止まらなくなってしまう飼い主さんなのでした。

この投稿には「ナイスな表情」「志村けんの二度見並みのスピード！」「戦に敗れた落ち武者が生き返ったんかと思った (爆)」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

モコちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「__moco.x.moco」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「__moco.x.moco」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。