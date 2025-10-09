習近平が進める経済のソ連化で「内巻」問題がさらに深刻に…そして計画経済への逆戻りが起こる！

10月1日から建国記念日に伴う大型連休が始まった。期間中は過去最高の23億6000万人が移動すると見られている。

苦境にあえぐ中国経済にとっては大きなカンフル剤になるかと思いきや問題は山積しており、前編記事『厄介な感染症に洪水被害、問題山積の中国…23億人が動く大型連休でついに国民の政府への不満が爆発する』で見てきたように、さらなる火種になりかねない。

中国経済の苦境は続く

さらに、10月20日から23日には第20期中央委員会第4総会が開催される予定だ。だが、ここで改革開放以後、中国が歩んできた道を逆戻りしかねない路線に進んでしまう危険性があるという。

中国経済は相変わらず不振だ。

景況感を示す製造業購買担当者景気指数は、9月も49.8と好不況の境目である50を下回った。6ヵ月連続の節目割れだ。米国政府が中国の輸出品に課した55％の関税が重荷となっている証左だ。10月から輸入される家具に30％を課すなど、米国政府の中国製品に対する圧力は高まる一方だ。

長引く関税戦争の余波

中国政府は米国産大豆の輸入を停止するなどの対抗措置に出ているが、貿易摩擦が長引けば長引くほど痛手を被るのは、貿易黒字国である中国だ。

中国の若年層の雇用難も社会問題となっているが、その他の年代の失業率も政府統計よりもはるかに高いとの指摘が出ている。

中国政府が米国政府がH-１Bビザの取得費用を大幅に引き上げたことを受けて、海外のハイテク人材を呼ぶこむためにKビザを10月1日に新設したことに対し、「国内人材を軽視している」との不満が噴出しているほどだ。

「泣き面に蜂」ではないが、トランプ関税が災いして中国の産業空洞化が進行している。

高関税を回避するため、東南アジアを始め世界各地に製造拠点を移転する動きが本格化しており、中国国内の雇用環境はさらに悪化する可能性が高い。

そして中国は計画経済に逆戻りする

中国共産党は9月29日、「10月20〜23日に重要会議である第20期中央委員会第4回総会（４中総会）を開催する」と発表した。2026〜30年の5ヵ年計画を審議するのが主な目的だ。

中国が消費主導への経済転換を図るかどうかに注目が集まっている中、「中国経済の『ソ連化』が進行している」との指摘が出ている。「ソ連化」とは習近平国家主席の意思で、特定の産業分野にカネや人材などの資源を集中的に投入できる仕組みだ。

次期5ヵ年計画の策定に習氏が直接関与していると言われており、現在のサプライサイド重視の路線がさらに強化される可能性は十分にある。

だが、それでは中国経済の「内巻（過当競争による疲弊と利益率低下）」が進むだけだ。 気がかりなのは、中国政府が9月末から大手国有企業が先頭に立って「内巻」に対抗するよう呼びかけ始めていることだ。

マクロ経済の深刻な需給ギャップを埋めるための消費喚起策を実施する代わりに、政府が供給サイドに強引に介入する状況が常態化すれば、中国は計画経済に逆戻りしてしまうのではないだろうか。

改革開放以後、最悪の経済状態に直面している中国の今後の動向について、引き続き最大の関心を持って注視すべきだ。

