かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼･定食」発売/プルコギ･ヤンニョムチキン･ロースカツをビビンバソースで仕上げた

とんかつ専門店「かつや」は、「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食」を、2025年10月10日から期間限定で販売する。食材がなくなり次第、販売終了。

「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼･定食」は、玉ねぎやニラと共に甘辛く仕上げた牛肉の「プルコギ」、ヤンニョムソースで仕立てた「ヤンニョム風鶏から揚げ」、かつやの定番「ロースカツ」に、ピリ辛なビビンバソースを合わせたメニュー。

韓国料理風にアレンジした3種の具材をご飯の上に盛り付け、仕上げに韓国のりをトッピングした。さらに、「温玉あり」と「温玉なし」を選べる。温玉を崩して黄身を全体に絡ませると、まろやかな味わいに味変出来る。

かつや 牛･豚･鶏の3種を韓国料理風にアレンジした新メニュー

〈メニューラインアップ(各税込)〉

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼

通常店舗:979円/券売機店舗:980円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼(温玉なし)

通常店舗:869円/券売機店舗:870円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼(温玉なし)」

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食

通常店舗:1,089円/券売機店舗:1,090円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食」

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食(温玉なし)

通常店舗:979円/券売機店舗:980円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食(温玉なし)」

【テイクアウト】

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼弁当

通常店舗:961円/券売機店舗:980円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」【テイクアウト】

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼弁当(温玉なし)

通常店舗:853円/券売機店舗:870円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼(温玉なし)」【テイクアウト】

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ弁当

通常店舗:1,069円/券売機店舗:1,090円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食」【テイクアウト】

◆牛豚鶏のプルコギビビンカツ弁当(温玉なし)

通常店舗:961円/券売機店舗:980円

かつや「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食(温玉なし)」【テイクアウト】