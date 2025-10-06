兵庫県宝塚市の前市長で弁護士の山崎春江氏が6日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、群馬県前橋市の小川晶市長（42）がラブホテルで市幹部職員との複数回面会していた問題について、自身の見解を示した。

小川氏はこの日、市内で定例会見に出席。12日ぶりの取材対応では、「負託を受けて進めてきた政策もあるし、これから一緒に進めていきたいものもある」などと述べた。一方で「今回の件で厳しい声もいただいている。議員の方からもいろいろいただいているので、たくさんの声が毎日受け取っている。声をしっかり受け止めるというか、かみしめながら考える時間をいただきたい」と、さらなる時間を要求した。そのスピード感に指摘の声が上がると、「そんなに報道されているように長期間ということではなく、できるだけ早く自分の責任の取り方についてはお伝えしたい」と答えた。

報道による問題発覚から、12日が経過。市政にも大きな影響が出る中、進退の態度表明を先延ばしにしている。MC宮根誠司は「続けるにしても、辞めるにしても、即断、即決しないと前橋市政は停滞する」と指摘した。

すると山崎氏は「辞めるという判断は早いと思うんですけど、先ほどのV（TR）を見ている限り、続けたいという意思が大きくおありかなと感じましたので。時間が必要というふうにおっしゃっていると思います」と、自身の推測を口にした。