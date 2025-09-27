不倫は軽い気持ちで始める人が多いと思いますが、どんどん沼にハマり抜け出せなくなる人がほとんどです。いつしか本当の幸せも見失い、不倫相手と一緒になりたいとまで思う人も。しかし、不倫がバレて現実に引き戻されると、自分のした過ちを後悔するようで……。今回は、オンラインゲームで出会った男性と不倫して彼にも夫にも捨てられた話をご紹介いたします。

不倫相手にも夫にも捨てられる

「オンラインゲームで知り合った男性とやりとりをするようになり、彼が近くに住んでいることがわかったので、直接会うことに。会ったその日にホテルに行き、体の関係を持ってしまいました。1回だけにしようと決めていたのに、そのあとも何度か会い、気づけば抜け出せなくなっていました。いつしか夫と離婚して、彼と一緒になりたいとまで思うように。ついに夫に不倫がバレてしまったけど、私は離婚するつもりでいたので、そのまま話を進めようとしていたんです。

しかし彼にこのことを報告すると『勘弁してよ』『地味なおばさん好きになるわけないじゃん』『もしかしてこれまでのこと本気だと思ってたの？』と言われ、あっけなくフラれました。夫に泣きついたけど許してくれるはずもなく、慰謝料を請求されて子どもとも生活できなくなりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 1回だけのつもりでいても、そう簡単に関係をたちきれないのが不倫の怖いところ。不倫相手にもフラれて夫にも捨てられ、子どもにも会えなくなるなんて、誘惑に負けた自分を悔やんでしまいますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。