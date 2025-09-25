この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

植草さん自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、「植草美幸の恋愛・結婚相談」で、婚活アドバイザーの植草美幸さんが恋愛コラムニストの神崎メリさんをゲストに招き、28歳女性から寄せられた「結婚してもなお、元彼とその今カノを思い出して苦しくなる」という悩みに答えた。



相談者は結婚から半年で、夫とは仲良く過ごし幸せな日々だという。一方で、約2年前に交際していた元彼と、当時の共通の知人だった「今カノ（現在の彼女）」を思い出すと苦しくなると述べた。元彼とはSNSで知り合い、モラハラ（モラルハラスメント）や束縛が理由で別れたという。別れて1カ月後、共通の知人である今カノに誘われて遊園地に行った際、今カノから元彼との馴れ初めや“のろけ”を聞かされ、頭が真っ白になるほどのショックを受けたと話した。現在は元彼や今カノのSNSを削除したが、ふと見たくなる時があるとも明かした。



この相談に対し、植草さんは、相談者の感情は「プライドが傷ついた」ことから来ていると分析。「別にこの元彼、大した人じゃないよね」「お似合い同士が惹かれ合ったって感じですよね」などと述べ、元彼と今カノの関係を客観視するよう促した。



今カノが相談者を誘い、のろけ話を披露した点について、神崎さんは「自慢するために呼び出した」「ちょっかいを出していた可能性もある」と指摘。植草さんは、女性同士の友人関係における「結婚しない同盟」や、結婚した友人を妬ましく思う感情が、他人の幸せを攻撃する「ひがみ」につながると解説した。



さらに植草さんは相談者に「無駄な感情を捨てましょう」と呼びかけた。結婚相談所での婚活は「感情無用の法則」であり、感情に囚われず淡々と結婚に向けて進めば「こういうドロドロに巻き込まれるってこと、まずない」と語った。加えて「目の前の夫との40年、50年続く生活が大事じゃないですか」「それ以外のことって、おまけっていうか、もう雑音」と、現在のパートナーシップに集中する重要性を強調。将来、相談者が母親になった時には「いろんな知識が豊富になるし、強くなってもくるし」「そしたらやり返せると思う」と述べ、経験を通じて過去の傷を乗り越えられると励ました。



最後に植草さんは、今回の相談者には「あざとさ」や「メス力」が足りないとし、「あざとい」とは「自分の意見をちゃんと相手に伝えられて、感じ良く言える」ことだと説明。そのうえで「無駄な感情捨てて、モヤモヤ感も捨てて」「1分たりとも、無駄な感情を持つことは、もったいない」と締めくくり、夫との関係を大切にし、他者の言動に囚われず未来志向で生きるよう助言した。

