この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【工場転職】新しい職場が辛い…工場転職1ヶ月目の過ごし方解説｜これを知らないと3日で辞めるかも!」と題した動画で、工場転職のプロ・ケンシロウさんが新しい環境での不安や、1ヶ月目をうまく乗り切るための具体的なコツについて語った。チャンネルでは「転職で騙されないための情報を発信しています」と明かすケンシロウさん。「工場に転職したいけど、新しい職場でなじめるか不安」という悩みに対し、「正直ベースで、工場勤務、最初の1ヶ月って全員不安です」と断言した。



ケンシロウさんは「これは生物の特性。知らないものを嫌う性質が不安につながる」と語り、自身がトヨタで新入社員として入社した当時のエピソードも披露。「僕もめちゃくちゃ不安っすよ。今まで仕事なんてしたことないし…高級車を作るわけなんで、そりゃ緊張しますよ」と、自らの経験を交えて“新しい環境への不安は誰でも当たり前”と強調した。



そんな中でも、工場勤務の1ヶ月目を乗り越えるコツとして「1ヶ月目は頑張りすぎない」「自分から主体的に気持ちのよい挨拶をする」「最初は1人行動でも大丈夫と割り切る」「休日は必ず体を休める」「きつく当たってくる人も的認定せず、むしろ成長の糧と前向きに捉える」など5つのポイントを具体的に解説。「挨拶は自分からすることで距離感がつかめる」「1ヶ月目は1人でいてもいい、気にしすぎなくてOK」「休日は体を休めて頭をリフレッシュさせるべき」とアドバイスを送った。



特に注目すべきは「他人からの評価よりも、まずは継続を頑張ることが大切」「1ヶ月で仕事が完璧にできる人はいない。工場の仕事は続けた分だけ慣れてくるから、焦らずに続ける気持ちを持ってほしい」といった独自の価値観だ。「本当にいないです。僕も1ヶ月以上かかってますから。できなかったとしても仕方がない」と実体験も交えて“普通にできなくて大丈夫”という安心感を強調している。



動画の終章では、「本日、最初の誰もが不安に思う1ヶ月目を乗り越えるコツを伝えさせていただきました。騙されたと思って実践してみてください。継続することで必然となれる環境が作れるはず」とエール。「今日の動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録を」と呼びかけ、転職相談や求人情報を公式LINEから提供することも案内して締めくくった。