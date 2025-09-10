この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で、主婦YouTuberのshinoさんが、「【ダイソー&セリア】SNSで話題沸騰中‼︎ これ100均だなんて…‼︎キッチン_便利グッズetc….」と題し、今売り切れ続出の100均便利グッズやキッチン用品を実演レビューした。



今回の動画ではshinoさんが、SNSで話題になり即完売続出の「ダイソーの人感明暗センサーLEDライト（300円）」を中心に、セリアやダイソーで購入したおすすめ商品を次々紹介。「私も買えました。おー!ついたついた!いいです、これ。便利じゃん」と、手にしてすぐその便利さに感動する様子が印象的だった。



動画の冒頭では「娘のプリクラを撮ろうとしたけど最新すぎて困惑した」と、最新プリクラに苦戦する日常も交えつつ、「今日も購入品紹介やっていきたいと思います」と軽快にスタート。まずレビューしたのは、SNSバズリ中の「充電式」の人感センサー付きLEDライト。従来の電池式やコード式から進化した「充電式」で、「どんなもんなんじゃい」と興味津々。実際に開封・設置してみせ「オン。ほら。おぉ、すごい。」「あ、消えてる。よし。では、開いてみます。よいしょ。おー！ついたついた！すごい！反応いい！」と、反応の良さや明るさを絶賛。「充電式とか最強じゃない？300円で、これは買いでしょ。」と自信を持っておすすめした。



また、キッチンに設置する際には「賃貸でも安心な工夫」としてマスキングテープを使った取り付け方法も紹介。その後は「排水口紙ごみ取りスポンジ」や「局面に貼れるコードフック」「オールクラシックフルール小鉢」「卵焼き用シリコンモールド」などの新商品・リピート商品を実際に使いながら紹介。「これもいいですね。最高。」や「娘が卵嫌いなので、可愛い型なら食べてくれるかも」とリアルな主婦視点を織り交ぜた。



動画ラストでは、娘との微笑ましいプリクラエピソードや、「最近のプリクラは加工が盛りすぎ」と鋭い一言も。「しのずチャンネルではこんな感じで100均購入品紹介や主婦の日常をアップしています」と視聴者に再度呼びかけ、「また次の動画でお会いしましょう。ばいばーい」と明るく結んだ。

