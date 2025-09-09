この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「無料で使えるGoogleの画像生成編集AIツール『Whisk』の概要と使い方 ～Veo 3を使って無料で動画を作れる～」にて、AI情報発信者のミライさんが、Googleがリリースした最新AIツール『Whisk』の全貌と、その使い方について詳しく解説した。ミライさんは「AIで画像や動画を生成する初心者から、AIで画像を細かく編集したい上級者まで、幅広いAIユーザーが満足できるツール」と絶賛。その注目ポイントを一つひとつ紹介している。



動画の冒頭、ミライさんは「Whiskは、AIチャット経由で画像を生成・編集したり、生成した画像を動画化できるAIツール」と説明。2024年12月の米国リリース後、2025年2月から日本を含む多くの国でベータ版が公開されたことを伝え、「世界最強と目されるNanoBananaとVeo3という2つのモデルが無料で使えるのが画期的」と熱く語った。



「画像生成のモデルにはImagen4、編集モデルにはNanoBanana、動画生成はVeo3。どれもAIランキングで最上位クラスです」と、ツールのAIモデルについても触れ、画像や動画の生成が感覚的な操作だけで直感的に行えると強調した。特に、NanoBananaが備える高度な画像編集能力や、「日本語で直感的に指示を出して、複数画像の合成・スタイル変換までこなし、AIチャットの手軽さで実現できる」と最先端技術の進化にも驚きを見せる。



Whiskでは無料ユーザーでも月5本まで動画を生成できることや、Google AI Proなどの有料サブスクならクレジットを使ってさらに多くの動画生成が可能になる仕組みも紹介。画像生成も1日あたり上限があるなど、無料・有料プランの違いを丁寧に説明した。



使い方パートでは、「フォームにテキストを入力するだけで高精細な画像をサッと作れる。アスペクト比やスタイルも簡単設定」と具体的な操作方法をステップごとに解説。さらに、「複数画像をアップロードして『この女性がこの椅子に座って猫を抱いている』といった細やかなリクエストにも応える」と、応用例も披露した。



動画生成についても、「Whiskで生成したどんな画像でも簡単に動画に変換可能。『サウンド付きで自動ダンスアニメ』のような演出もAIが自動でやってくれる」と、今話題の人物フィギュア画像の動画化例を紹介。「Veo3なら従来モデルを圧倒する高画質な映像が作れる」と、その実力を強調した。



最後にミライさんは、「この動画で紹介したリンクは概要欄に貼っています。AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と締めくくり、視聴者に向けて新時代AIツールの魅力を強くアピールしていた。