YouTubeチャンネルでお馴染みのAI解説者・ミライ氏が「【週刊AIツール&ニュースベスト20】OpenAIのアルトマンCEOがGPT-6(ChatGPT)について語る/DeepSeekの新型AIモデルDeepSeek V-3.1」をテーマに最新AIツールと注目ニュースを徹底解説した。動画ではここ1週間で話題となったAIツールや業界最新動向を、初心者にも分かりやすい言葉で次々と紹介。「ディープシークV3.1の推論モードと非推論モード切替の柔軟性は、従来を大きく超える進化」とその実用性を強調。「画像編集AIの“クエンイメージエディット”は、人物の一貫性を保ったまま画像編集ができる画期的なサービス」と、その広がる可能性にも言及した。



さらに、Googleの最新スマホPixel 10シリーズに搭載された「Magic Cue」「マイボイス翻訳」「AI写真編集」など、日常の利便性を飛躍的に高める最先端機能を解説。進化するAI体験に「これらの機能は他デバイスにも順次展開されそう」と今後への期待も語った。



Google Geminiの音声AI「Gemini Live」については、「ハイライト表示やアプリ連携、より自然な会話表現能力の進化が一気にやってきた」と絶賛。そのほか、AIデザイナー機能やゲーム生成AIなどもユーザー目線で分かりやすく紹介し、「画像・動画生成AI“WiSC”が全世界で無料利用可能に拡大」「Notionメールが日本語対応、iOS版も登場」など、国内外の最新の話題を網羅した。



業界動向では、OpenAIのサム・アルトマンCEOによる「GPT-6はGPT-4からGPT-5までの間隔より早く登場」「真にパーソナルなAIには“記憶が鍵”」との発言を大きくフィーチャー。「ユーザーの質問に答えるだけでなく、好みに合わせて個別化するAI時代へ」と語り、NVIDIAの中国向け半導体開発やAnthropicの巨額資金調達、ゲーム業界でのAI活用の急増、テスラの自動運転AI、日本国内での廃校リソース活用AIデータセンター開所まで多角的に最新動向を伝えた。



動画の締めくくりには「この記事やツールのリンクは動画概要欄に掲載中。AIの進化は止まらないので“ぜひ自分の手で試してほしい”」と視聴者へ呼びかけ、次回動画への期待感とともにコンテンツを締めた。