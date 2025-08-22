各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#78 冨岡志宇」

今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。元吹奏楽部男子の冨岡志宇が鍛え上がった肉体を披露。「ボディビルジュニア（23歳以下）」「ボディビル一般65キロ以下級」で2冠、「ボディビル新人の部」で3位と好成績を収めた。筋力トレーニングはコロナ禍で見つけた新しい活路。教員を目指す22歳の花が開き始めた。

◇ ◇ ◇

――率直な気持ちは。

「嬉しいです。ただ僕が一番目指していたのは優勝じゃないんです。実はフリーポーズをすごくやりたかった。フリーポーズでは2019年度全日本吹奏楽コンクールで課題曲であった『あんたがたどこさ』という曲をやらせてもらいました。高校時代は吹奏楽部で『吹奏楽×ボディビル』ってなかなかないなと思って、メダルを取りたいというよりはフリーポーズをすごくやりたいという形。全部やった上で結果がついてきたことはとても嬉しいです」

――いつ頃から「吹奏楽×ボディビル」をやりたいと考えていましたか。

「去年です。すごい好きな選手がいて、椎名拓也さんという選手。ジュラシックカップに出場したのを拝見した。フリーポーズで人を魅了するという世界にのめり込んで、自分もやりたいと思った。その上で吹奏楽の曲という自分の個性を出したいということで、やらせてもらいました」

――吹奏楽部では何の演奏をしていましたか。

「サックスの中でも大きいバリトンサックスです。中学生の時までサッカーをしていて、楽譜も読めませんでした」

――「あんたがたどこさ」を選んだ理由は。

「前提として、自分が吹いたことがある曲。次に老若男女、日本人が誰でも知っている曲。知っている曲だけど、聞いたことがない、かっこいい吹奏楽の『あんたがたどこさ』。僕を応援していない人たちも、ワクワクさせるようなものを見せたい。お客さんや審査員に少しでも記憶に残るようなことをしたくて、この曲を選ばせていただきました」

きっかけはコロナ禍で見たYouTube。体を鍛えながら教員を目指している

――フリーポーズを披露したのは初めてですか。

「競技として出たのが初めてです。もともと今とは違うジムで筋トレをしていましたが、ボディビルを始めたいという時に去年の8月、ゴールドジム湘南神奈川店に移籍しました。そこから大会を見に行って、頑張れば出場できるかもしれないと思い、1年間取り組んできました。ジムでポージングレッスンに参加させてもらったり、競技者の中で練習をさせてもらった。『脚がいい』とかすごい褒めてくれるんですよ。それがすごく嬉しい。『ゴールドジム湘南神奈川店最高！』という感じです」

――トレーニングを始めたきっかけは。

「大学生の時、コロナ禍で入学しても遠隔ばかりだった。部活、サークルに入っても幽霊部員みたいな形で何もすることがなかった。ユーチューバーの方の動画を見て、忙しそうなのに毎日筋トレをしていた。すごいなと思って。僕は大学に行って、バイトをしているだけ。何もしていないからやってみたかった。始めた次の年に成人式だったんですけど、久々にあった友人に『デカいね』って言われて。嬉しかったですね」

――現在、教員を目指していると伺いました。今後の目標を教えてください。

「去年、卒業した高校に教育実習という形で戻りました。部活動にも顔を出し、吹奏楽部の演奏を久々に聴いた。そこでも自分が吹奏楽部だったことを誇りに思いたいという気持ちとともに、『吹奏楽×ボディビル』という新境地を作りたいと感じました。いくつになっても挑戦する気持ちを忘れない。『先生』として『人』として頼れる存在。授業が面白い。そんな教員になりたいです！」



（THE ANSWER編集部）