【試食レポ】KFC「トリプル月見バーガー」がヤバい！なかやまきんに君CTO就任「とろーり具合が最高！おいしさ100倍！」
8月20日、恵比寿ガーデンプレイスで開催されたKFC「とろ〜り月見」シリーズの発表会で、話題の「トリプル月見バーガー」を一足早く試食してきた。Chief Tamago Officer（CTO）に就任したなかやまきんに君が、スーツ姿に白いたまごの被り物で登場した。「トリプル月見バーガー」を実食しながら熱弁を振るう姿に会場は笑いと拍手に包まれた。
「毎日たまごを5個食べてるんです。お昼に2個、夜に3個」と語るなかやまきんに君。たまご愛が止まらない彼は「沸騰してからたまごを入れて6分半でたまごの殻は綺麗にむけるんですよ」と、自身のたまご調理テクニックまで披露した。
そんなたまごのプロが「トリプル月見バーガー」を実食すると、「とろーり具合が最高！おいしさ100倍！」と大絶賛。「本当においしいです！パワー！」と得意のポーズで会場を沸かせた。
実際に「トリプル月見バーガー」を手に取ってみると、まずその重量感に驚く。ふんわり目玉焼き風オムレツが3枚重なった姿は、もはや芸術作品のよう。990円という価格設定も納得のボリューム感だ。
思い切りかぶりつくと、とろりとしたたまごの黄身が口の中で踊り出す。3枚それぞれから黄身があふれ出す様子は圧巻だ。通常の1.5倍に増量されたタルタルソースと半熟たまごの組み合わせは、まさに「たまご尽くし」。たまごのボリュームもさることながら、秘伝の醤油風味のテリヤキソースがたっぷり絡んだチキンカツはじゅわっと甘味が広がり、肉質もジューシー。どんどん食べ進めたくなる一品だ。ボリューミーすぎて食べきれないのではと思いきや、意外とペロリと完食してしまうほど満足度の高い仕上がりになっている。
一方、「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」（540円）は肉厚でジューシーなチキンフィレにチーズ、レタス、タルタルソースと、目玉焼き風オムレツ1枚が入っている。トリプル月見バーガーと同じく、オムレツからは半熟たまごの黄身がとろりとお目見え。たまごとチーズがバーガー全体を優しくまろやかに仕上げており、これもまた絶品だ。
今年は「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」（590円）も新登場し、昨年のタルタルソースよりハーブを抑えてよりたまご本来の味わいを楽しめる構成になっている。
発表会では、KFCが今年始動する「人類たまご化計画」についても詳細が明かされた。CTOのきんに君は「たまごは完全栄養食品。人類全員がたまご好きになれば世界は平和になる！」と持論を展開。KFC社員も「たまご」への熱い議論で紛糾中だという。
8月21日・22日には、きんに君と共にArea Tamago Officer（ATO）が「トリプル月見バーガー」を販売する全国7店舗（札幌、仙台、恵比寿、名古屋、難波、広島、天神）を訪問予定。たまごビジュアルに包まれたATOの姿も必見だ。
なお、27日からは俳優の賀来賢人さんが出演する新TVCM「月見バーガー『たまご好きの全人類に告ぐ』篇」も放送開始。カーネル・サンダース姿で満月を背景にポーズを決める15秒のCMとなっている。
KFC公式X（旧Twitter）では26日まで、フォロー&リポストでKFCデジタルカード1000円分が当たるキャンペーンも実施中。これがあれば「トリプル月見バーガー」も購入できる。
「とろ〜り月見」シリーズは27日から全国販売開始（数量限定）。「トリプル月見バーガー」は20日から9月2日まで7店舗限定。たまご好きには見逃せない、KFC史上最も「たまご愛」に満ちたシーズンの到来だ。
なかやまきんに君「毎日5個たまご食べてます！」
【実食レポート】圧巻の3段の目玉焼き風オムレツ、ボリューム満点なのにペロリ
「人類たまご化計画」で世界征服？
賀来賢人の新CMも話題
お得情報もお見逃しなく
