この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで大河ドラマ『べらぼう』の詳細なあらすじや深い考察を届けているNHK大河ドラマ考察系YouTuber・トケルさんが、2025年8月17日放送予定の第31回「我が名は天。」について熱く語った。動画冒頭でトケルさんは、「時が来た、というのが3度も繰り返されていましたね」と、第31話が極めて象徴的なフレーズを多用している点を強調。松平貞信や一橋春沙だ、それぞれの人物が歴史の転換点を認識する「時が来た」という言葉に、時代の波が押し寄せる予感を読み取る。



物語の大きな軸となるのは、「天命」とも呼ぶべき二つの“天”だ。江戸を襲う利根川の決壊による大洪水や飢饉は、「天災」の“天”。そして、将軍の座を巡り、誰よりも権力の上に立とうとする春沙だが自身を「天」になぞらえた意志――。「これは、二度の天災に立て続けに見舞われて人生が変わってしまった新之助と福、その天災の天、と、自らを天になぞらえて権力を掌握しようとしている春定のこと、その二つの意味がありそうですね」とトケルさんは分析する。



庶民の現実もきわめて厳しい。「普通の幸せを追い求めることすら難しい庶民の状況。誰を恨めばいいのか、となった時に、田沼が悪い、と悪者を決めつけたくなる気持ちはわかる気がしますね」と、福や新之助ら登場人物の悲劇を解説。浅間山の噴火や洪水の天災に加え、政策の行き違いや権力闘争で、市井の人々が何度も不幸に見舞われる様を丹念に伝える。



展開の鍵を握るのは、松平貞信や春沙だ。洪水や経済政策（貸金解処令）をめぐる混乱が田沼失脚の口実となり、「時が来た」と各自の胸中で反芻される。「春沙だは、まっとうな方法では考えていないようですね」と、正攻法ではない策略にも注目した。また、将軍家治の危篤や毒殺疑惑を巡り、春沙だがいかに権力を奪取しようとするか、その心理戦についても「自らを神だと思いたい、そういうことでしょうか」と踏み込んだ解釈を披露した。



悲劇的な余韻が残る終盤では、新之助の家族が強盗被害で命を落とし、「この者と俺は何が違うんだ。俺はどこの、何に向かって怒ればいいんだ」という新之助の絶望が描かれる。時代の波に翻弄される民の苦悩――「大成功を目指すわけではない、ただ普通の幸せを追い求めることすら難しい庶民の状況」が響く。



動画の締めくくりでトケルさんは「この動画のコメント欄に感想を書き込んで、みんなで気持ちを共有しましょう」と呼びかけ、「他のドラマの考察もやってますので、ついでにお立ち寄りください。また会いましょう」と、視聴者への感謝と再会を約束し静かに動画を終えた。