『【循環器内科医解説】不整脈の治療法について』の動画が公開され、川崎幸病院 川崎心臓病センター 循環器内科の三浦史晴医師が、不整脈治療の種類と方法について詳しく解説した。



三浦医師は冒頭、「不整脈の治療方法には、大きく4つあります」と述べ、薬物治療や心臓ペースメーカー、カテーテルアブレーション、ICD（植込み型除細動器）など様々なアプローチが患者さんごとに選択肢があることを説明。薬物治療では「不整脈を停止させる、不整脈の発生を予防する、不整脈の頻度を減らす、不整脈の症状を軽くする、このような効果を狙う治療方法です」と、基礎となる治療の役割を語った。



また、「心拍が正常より遅くなる、除脈という不整脈」の治療として用いられる心臓ペースメーカーについて、その仕組みや手術時間、入院期間についても解説。さらに、「現在、カプセル型ペースメーカーという、本体の出っ張りがあまり気にならないタイプもあります」とペースメーカーの特徴や「電池の寿命がおよそ10年」などの注意点、「適応となる疾患が限られる」と各治療の適否を説明した。



「頻脈」への根本的治療法として注目されるカテーテルアブレーションについては、「高周波で心筋の一部を焼く方法や、クライオ（冷凍）アブレーション、そして最先端のパルスフィールドアブレーションなど複数の手法がある」と分類ごとのポイントも紹介。



さらに重症例や突然死リスクが高い患者向けにはICDや、より身体負担の少ない「皮下植え込み型ICD」についても解説し、手術が比較的簡便で「体への負担が低い治療となります」とメリットを強調した。



また、川崎幸病院で「EV-ICDによる治療」（血管外植込み型除細動器）を2025年7月より開始しており、これは「突然起きた、命に関わる不整脈を自動的に検知し、即座に電気治療を行って心臓を正常に戻す」機器と説明。

「血管内、心臓内にリード（電線）を入れることなく、胸骨の下に留置。本体は左脇の皮下に植え込み、従来のICDと同じサイズ」と詳細を紹介した。三浦医師は「不整脈を検知しやすい、血管を通したリードのトラブルやリスクの解消が挙げられます」とEV-ICD導入の利点も説明。



動画の最後には「動悸など心配な症状があれば、近くの専門医の先生にご相談ください」と専門医への早期受診を呼びかけ、動画を締めくくった。