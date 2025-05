今年も千葉・幕張メッセで2日間開催される、国内最大規模のヒップホップ・ フェス ティバル「POP YOURS 2025」。今年で4回目となるこの フェス は「2020年代のポップカルチャーとしてのヒップホップ」がテーマ。開催まで1カ月を切った今、総勢43組の出演者の中からヒップホップ次世代スターをクローズアップ。今回は新鋭アーティストが立て続けにショットライブを行う「NEW COMER SHOT LIVE」に フォーカス する。

「NEW COMER SHOT LIVE」はPOP YOURSならではのセクション。今まさにシーンで注目を集めている新しいアーティストが、1日4組ずつ登場してライブをする、恒例の見どころとなっている。今年出演が決まっている計8組も、全国各地から集まった多様なアーティストとなっているので、それぞれ見ていきたい。まずは、5月24日(土)DAY 1の出演者4組から。STACK THE PINKは、岐阜出身、スキルフルなラップが身上で、2月26日リリースの「Nottin' Broken(feat. ACE COOL)」ではハードなドリル ビート の上で鋭いフロウをぶつけている。STACK THE PINKTeteは、長崎県出身、沖縄在住。日本の自然の音を取り入れたトラックの音楽性、情景を描くことで心情も映し出すリリックのアプローチで、新たなオリジナリティが注目されている。TeteTOKYO世界は、昭和歌謡もロックも呑み込んだスタイルで、独自のワールドを確立しており、5月17日には 渋谷 WWW Xでの初のワンマン・ライブを開催した。TOKYO世界ziproomは、神戸を拠点にするArichとShimonから成るコレクティブ。ミニマルながらもヒップホップからテクノ、アンビエントまでと幅広い音楽性のトラックに乗せた、二人のスキルフルなラップの中毒性は高い。ziproom続いて、5月25日(日)DAY 2の出演者4組。福岡を拠点に活動するDABは、その乾いた声とフロウ、リリックの深さでオリジナリティを見せ、コアなファンを獲得してきた。まだまだ謎の多い彼だが、その存在感と中毒性には注目。DAB5Leafは、広島出身、個性的な声を自在に使って様々な歌い回しを聴かせる。2024年2月の「bittersweet」のMVは100万回再生を記録し、2月11日に1stアルバム『bud』をリリースした。5Leaflilbesh ramkoは、2020年にSoundCloudでデビュー。トラックメイキングもラップもすべてこなし、ハイパーポップ、デジコア以降のさらに突き抜けた唯一無二の音楽性を見せている。lilbesh ramkoTade Dustは、千葉県出身、Bonderoも名も連ねるコレクティブ、夜猫族のメンバーの一人。確かなスキルを武器に、昨年10月の1stアルバム『TAD』では、UKドリルやアフロミュージックまで呑み込んだ音楽性で、最新の表現を切り開いている。Tade Dust別記事で紹介したKohjiyaとswettyも、昨年のNEW COMER SHOT LIVEに出演して、大きな注目を集めている。毎年ここから後にシーンを塗り替えていくアーティストが成り上がっていくところを、実際に立ち会って見られるというのも、POP YOURSの楽しみの一つだ。今年のこのセクションにも是非注目していただきたい。POP YOURS 2025日程:2025年5月24日(土)・5月25日(日)時間:開場9:30 / 開演11:00会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール出演者:DAY1:5月24日(土)\ellow BucksANARC HY BenjazzyBIM Char lueydenFuji TaitoIOJinmenusagiJP THE WAVYKaneeeKMkZmLANA3HouseNEW COMER SHOT LIVESTACK THE PINKTeteTOKYO世界ziproomOPENING DJDJ YUTO(AtoZ)DAY2:5月25日(日)JJJBonberoDADA Daichi YamamotoElle TeresaG-k.i.dJin DoggKohjiyaKvi Babalil soft tennis MIKA DONENESTUTS on the WAVEswetty唾奇Yo-SeaNEW COMER SHOT LIVEDAB5Leaflilbesh ramkoTade DustOPENING DJMARZY(A to Z)チケット:Sold OutYouTube生配信DAY 1 https://www.youtube.com/live/cnn17Qch2IwDAY 2 https://www.youtube.com/live/akuYSyDd0D8オフィシャルサイト:https://popyours.jp/