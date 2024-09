【Apple Event:It's Glowtime】9月10日2時~ 配信開始

Appleは9月10日、新製品発表イベント「Apple Event」にて、新型スマートフォン「iPhone 16」を発表した。

同社のAI「Apple Intelligence」のために一から設計したという「iPhone 16」は、デザインを一新し縦型カメラへ変更。iPhone 15 Proに搭載された「アクションボタン」を採用したほか、新たなボタン「カメラコントロール」を搭載した。

SoCは最新の「A18」を搭載。6.1インチの「iPhone 16」と6.7インチの「iPhone 16 Plus」がラインナップされる。

