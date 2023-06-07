TBS¡Ö¥¤¥¥¹¥®¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ã¤¿¡×½Ð±é¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬ÅÜ¤ê¤Î¹ðÈ¯¡¡¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤¬´°Á´¤ËÊÌ¿Í¡×¡ÖµÙÆü¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ì¾Êª¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¼ç¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤Î¹ðÈ¯¤Ç¤¢¤ë¡£ÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾¤Î¤´¤È¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¡Ò¥¤¥¥¹¥®¡Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¡¡ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¡×
¡¡ÌäÂê¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Àè·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥¥¹¥®¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ã¤¿¡×¡£¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤ëÈÖÁÈ¤¬¡¢¡Ö´îÂ¿Êý¡×¡ÖÇò²Ï¡×¤ÈÊÂ¤Ö¡¢Ê¡Åç¸©¡Ö»°Âç¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¾Î¤µ¤ì¤ë·´»³»Ô¤Î¡Ö·´»³¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÂçÆÃ½¸¡£2004Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿Æ±ÃÏ¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¤Þ¤¹¤äÊ¬Å¹¡×¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¼º¤ï¤ì¤¿Ì£¤òÃµ¤·µá¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÏÃÂêÅ¹¤ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËË¬¤ÍÊâ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÙÆü¤ËµÞ¤¤ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»£±Æ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×
¡¡¤¬¡¢
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê¼èºà¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÊ°¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¡Ö·´»³¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¸µÁÄ¡Ö¤Þ¤¹¤äËÜÅ¹¡×Å¹¼ç¡¦¼Æ¸¶µ×ÃË»á¡Ê68¡Ë¤À¡£º£¤Ï¤Ê¤¡ÖÊ¬Å¹¡×¤Ë¤Î¤ì¤ó¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¡ÖËÜÅ¹¡×¤Î4ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö±Ä¶ÈÃæ¤ÎËÜÅ¹¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥¦¥Á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î´ë²è¼ñ»Ý¤Ï¤ª¤í¤«ÈÖÁÈÌ¾¤¹¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¾»É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤±¤²¤ó¤Ë»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ¼£¸µÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¹¤ä¡×¤ÎÌ£¤äÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸Â³¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö12Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼èºà¤Ï±ä¤ÙÌó50»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¥á¥â¤â¼è¤é¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£ÅÓÃæ¤ÇµïÌ²¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë»ÏËö¤Ç¤Í¡£»ä¤ÏµÙÆü¤ËµÞ¤¤ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤é¤¬µÙ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÈÂå¤ï¤ê¤ËÅ¹Æâ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤¬Á´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤º¤µ¤ó¤Ê¼èºà¤æ¤¨¡¢Êü±Ç¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤âÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï¡Ø¤Þ¤¹¤ä¡ÙÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁ½ÁÄÊì¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤ëÏ·ÇÌ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¡¢»ñÎÁ¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÈÊÌ¿Í¤À¡É¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¤Î¤Ë¡×
¡¡·ë¶É¡¢·ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Â¾¤Î»ÔÆâ3Å¹ÊÞ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿°ìÇÕ¤Ë¡¢¡ÈÄÉ¤¤µá¤á¤¿Ì£¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾ïÏ¢ÃËÀ¤¬´¶ÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Ã²Â©¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÊ¬Å¹¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë´ë²è¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëËÜÅ¹¤Î¼Æ¸¶»á¤¬½¸·ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡¢¿·»²¼Ô¤Î3Å¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ÎPRÈÖÁÈ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×
°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤â
¡¡¼èºàÂÐ±þ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¾å¡¢¼«¿È¤ÎÅ¹¤¬¤Î¤±¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Î¼Æ¸¶»á¤Ï¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÒÉÔ°Â¿À·Ð¾É¡Ó¡Ò¿çÌ²¾ã³²¡Ó¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÅö¤ÎTBS¤Ë¸«²ò¤òÌä¤¦¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÐ±þ¤ä»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÊüÁ÷ÆâÍÆ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç§¼±¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë²è¼ñ»Ý¤ò¸ýÆ¬¤Î¤ß¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼Æ¸¶»á¤È¤´²ÈÂ²¤Î¤´¿´ÄË¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2023Ç¯6·î8Æü¹æ ·ÇºÜ