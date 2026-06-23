利害関係がある業者から不正に金銭を受け取っていたとして金沢大学は、融合研究域融合科学系の男性教授をきのう付けで懲戒解雇処分としました。懲戒解雇処分となったのは金沢大学融合研究域融合科学系の男性教授です。金沢大学によりますと1月に、外部から、この教授が研究費などを不正に経理している疑いがあると通報がありました。これを受けて大学では対策本部を設け、3月に不正が疑われる業者から聞き取り調査を行った結果、教