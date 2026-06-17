ヴィアイン新大阪ウエストは、「500系新幹線ルーム」を5月1日から提供を開始した。客室は2室で、「500系新幹線の再現・そのままの体験」をテーマに往年仕様と現在仕様の2タイプを用意する。室内や廊下に500系新幹線や試験車両のデザインを取り入れ、実際の車内を基にした内装や新規家具、標記やステッカー、車窓風景のグラフィックを配置する。実際の500系で使用されていた座席や背面テーブル、過去のポスターやパンフレットの複製