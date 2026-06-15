AIの開発・運用には大規模な計算資源が必要であり、AI需要に応じるべく世界中でデータセンターの建設計画が進んでいます。一方でデータセンターの建設に反対する運動も活発化しており、2026年1月〜3月の3カ月間だけで75件のプロジェクトが停止または延期されたことが明らかになりました。Data Center Watch Report Q2 2025 UPDATE - Data Center Watchhttps://www.datacenterwatch.org/q1-2026Data center opposition is sharply r