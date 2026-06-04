ドラマーの川口千里が、初のライブアルバム『E-Magination - Live at the Blues Alley Japan -』を8月26日にリリースする。 （関連：羊文学を支える、元CHAI・YUNA「やっぱり私は踊らせたい」――“核”を大切に歩み出したサポートドラマーの道） 本作は、川口のソロアルバムとしては約5年8カ月ぶり、通算5作目となる作品で、初のライブアルバムにあたる。東京 ブルース・アレイ・