昨年のこの舞台で新カップルのお披露目をし、ミラノ・コルティナ五輪と世界選手権で優勝を果たし、再び戻ってきたロランス・フルニエ・ボードリーとギヨーム・シゼロン(フランス)のほか、ステファン・ランビエル(スイス)、坂本花織、宮原知子などが緊張感に満ちた演技を披露した『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』（５月30日、31日）。2日間3公演の舞台で、実績のあるベテランスケーターたちのなかにあって、10代の若手スケー