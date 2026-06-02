「今は我慢して働き、後で幸せになればいい」そんなふうに考えて生きている人も少なくないだろう。だが、もっと別の価値観で働き、幸せに暮らす人もいる。結婚10周年で再訪したプラハで出会った小さなカフェの店主、そして若い頃に感じた「稼いでいるのに幸せではない」という違和感を通して見えてきたのは、「お金」と「幸福」の意外な関係だった。 【画像】プラハで出会った、回転率を上げない“不思議なカフェ” 『ど