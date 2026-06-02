「今頑張ってお金を稼げば、後で幸せになれる」は間違っていた…回転率を度外視して営業するチェコのカフェが教えてくれた人生の本質

「今は我慢して働き、後で幸せになればいい」そんなふうに考えて生きている人も少なくないだろう。だが、もっと別の価値観で働き、幸せに暮らす人もいる。結婚10周年で再訪したプラハで出会った小さなカフェの店主、そして若い頃に感じた「稼いでいるのに幸せではない」という違和感を通して見えてきたのは、「お金」と「幸福」の意外な関係だった。

【画像】プラハで出会った、回転率を上げない“不思議なカフェ”

『どん底から最高の人生に変わる「古典」の知恵』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全3回のうち1回目〉

堪忍袋の緒が切れそうになるカフェ

結婚10周年を祝い、新婚旅行で行ったプラハをふたたび妻と訪れた。私たちが泊まったホテルの近くには、接客方法がすごく印象的だった思い出のカフェがある。



マスターが一人で経営するその小さなカフェはコーヒーが美味しく、いつも行列ができている。その列を見た私は、同じ飲食業を営む立場から「もう少し注文を早く受けて回転率を上げれば、ずっと収益が上がるのに……」と思ったものだ。



ところが彼はそうしない。お客さん一人ひとりにコーヒーについて詳しく説明をする。コーヒーの木が生育する地域の環境がどうだとか、そのコーヒーが世界大会で何等を取ったとか、どのような味がするのかなどなど。コーヒーを淹れる間どころか、コーヒーを淹れ終わってもまだまだ話は続く。

不思議なのは、待っている人たちも当然のようにその会話を聞きながら微笑んでいるという点だ。私だけがヤキモキして「なんでテキパキ注文を受けないで話し込んでるんだ？」とイライラしていた。会計も韓国より3倍くらいは時間がかかっていた。クレジットカードを受け渡しし、レシートを確認する。現金の場合はお釣りを渡す。どれもかなりスローテンポに見える。もはや堪忍袋の緒が切れそうだ。



やっと終わりかと思いきや、マスターはそのお客さんがドアの向こうに姿を消すまでずっと挨拶を交わしている。「いい1日を過ごしてください」「明日また会いましょう」「明日は1時間遅く開店します」などと言いながら。そのお客さんが完全に見えなくなると、ある程度片付けをしてから次のお客さんの注文を受ける。待っている人も催促などしない。一人たりとも。



この余裕はいったいどこから出てくるのだろうか。ポータルサイトで「チェコ」をキーワード検索してみた。国家別GDP47位（韓国13位）、一人当たりGDP37位（韓国29位）。韓国のほうがずっと上だ。このような状況下にあって、どうしてもっと効率よく稼ごうと努力しないのだろうか？ どうして回転率を上げずに、お客さんとの会話を長く楽しむほうを優先するのだろうか？

幸せでいることの秘訣は「素朴」にあった

こんな私の考えを一網打尽にするようなことが『プルタルコス英雄伝』に書かれていた。簡単に言うと、こんな感じだ。「スパルタ人らの人生が平穏だったのは、望みが素朴だったから」



まさにこれだ。「望みが素朴だったから」だ。



私がチェコの人々にもどかしさを感じたのは、私も知らないうちに「効率よく稼ぐことがいい」という考えに染まってしまっていたためである。



ここでの「素朴」は、単純とか小さいという意味ではない。諦めて放棄したという意味でもない。現実を正確に把握し、その中で最大限自分の幸福な人生を楽しむということだ。



あのカフェのマスターはお金を稼ぐことではなく、1日を誠実に、幸せに生きることを大切にしていた。自分の仕事を愛し、自分が淹れたコーヒーに誇りを持ちながら、お客さんたちと交わる時間そのものを享受していたのだ。

私たちは普通、「働いて稼いだお金で、後々、幸せな時間を過ごそう」と考える。ところがそうはいかないのだ。後になっても幸せな時間は訪れない。今まさに幸せでいないといけない。



「今まさに幸せになるために仕事を辞めて散財すべきだということですか？」と訊く人がいるかもしれない。無論そうではない。仕事で幸福を見つけてこそ、今を幸せに生きることができる。私たちのほとんどは仕事をして生きているからだ。考え方さえ変えれば、仕事をしながらいくらでも幸せになれる。

夢は正確に持とう

私は2005年にお笑い芸人のムン・チョンシクと一緒に大学路で〈アート〉という演劇の舞台に立った。その当時、大学路で演劇をしている友だちとお酒を飲むと妙な気分になった。チョンシクに言った。



「チョンシク、今、俺たちはあいつらより30倍は稼いでるよな。なんで、あいつらのほうが、ずっと幸せそうに見えるんだ？」



当時、大学路の演劇人は、ひと月100万ウォン（約10万円）も稼げない人がほとんどだった。そのとき私とムン・チョンシクは夜の舞台とイベントなどで月3000万ウォン（約300万円）は優に稼いでいた。にもかかわらず、私たちは幸せではなかった。



私と同じ事務所に所属する俳優チン・ソンギュは、映画で有名になり、お金をいくらでもたくさん稼げるチャンスに恵まれていたが、彼はお金を求めなかった。お金より演技自体を楽しんだのだ。有名になる前も今もその姿勢は変わらない。ソン・ガンホ、ファン・ジョンミン、キム・ユンソクらもそうだったはずだ。



「お金を追い求めない」ということと、「望みが素朴だ」ということは違う。お金を追い求めないでいられる力こそが偉大なのだ。あの当時も大概の人がお金を求める生活をしていたから、プルタルコスは、あのように表現したのだろう。



現在を生きる私たちは、あまりにも大きいものを望んでいる。数百億ウォン（数十億円）の資産家やビルオーナーなど、望むところがあまりに大きい。いや、大きいというより非現実的だ。

今、韓国の一人当たりのGDPが3万4100ドル（2024年上半期基準）。私たちのお金に換算すると4700万ウォン（約470万円）程度だ。それなのに、自分は数百億ウォンの資産家になれると信じている。4700万ウォンと数百億ウォンの差異は天と地ほどもあるというのに……。その差のせいで喪失感が生まれるのだ。



私は、夢は小さく持てと言っているわけではない。夢は正確に持とうと言いたいのだ。プルタルコスは「望みが素朴だったため」と表現したが、これは「望みが正確だったため」と言い換えられる。つまり、「私は何者なのか？ 私はどれほどの価値がある人間なのか？」をわきまえている人生だ。



人より稼ぎが少ないから不幸だ、という考えは捨ててほしい。お金をたくさん稼ぐことが無条件でいいわけではない。



自分の器に見合うだけ稼ぎながら、自分の仕事を愛し、その仕事を通して他人のためになる時間を生きられる人生、それが幸せな人生だろう。



さあ、じっと目を閉じて、今一度考えてみよう。



自分は何のために稼ぐのか？ どれほど稼ごうと目標にしたのか？ なぜたくさん稼ごうとするのか？ そんな大金を稼いで何に使うつもりなのか？ 今、幸せか？ 今どのくらい稼いでいるのか？ そのお金を稼ぐ生活で幸せを感じているか？



プルタルコスが言う「望みが素朴な人生」を感じたいなら、大学路に行って、舞台上にいる俳優たちの顔を見てほしい。収入とは関係なく情熱に満ちたあの顔を。彼らのように、お金より大切な何かを実践しながら生きる人には、結局は後々お金が自然とついてくる。どうかこの好循環の哲学を自分の人生にあてはめてほしい。



私もまた今回のチェコ旅行と『プルタルコス英雄伝』をきっかけに、もう一度お金に対する哲学を考えた。危うくぶれそうだった私の人生を正してみる。



#2に続く



文／コ・ミョンファン 写真／Shutterstock

どん底から最高の人生に変わる「古典」の知恵

コ・ミョンファン (著), 小笠原藤子 (翻訳)

2026/5/22

1,980円（税込）

280ページ

ISBN： 978-4799332818

★韓国15万部突破★

★教保文庫出版アワード2024「今年の作家賞」受賞作★

★ノーベル文学賞受賞者ハンガンとの同時受賞で話題となった書籍、待望の邦訳★



人生の答えは、すべて古典が知っている

―― 主体的に生きるための独自の答えを見つけ出す実践的読書術



絶望の淵で実証された「古典」の力があなたの人生を大好転させる。



人生の答えはすべて「古典」が知っているというと、あなたは大げさだと思うでしょうか。

しかし、これは決して大げさではありません。確固とした事実なのです。

なぜなら、著者は、交通事故によって余命3日という宣告を受け、すべてを失ったあと、古典に読みふけることで得た知見によって、人生を大好転させたのですから。



まさに著者こそ、「古典の力」の体現者と言えるでしょう。



また多くの成功者は、古典を読んでいることは旧知の事実です。

それは、人間に悩みの根底にあるものは古今東西変わらないことを知っているからでしょう。

人々は、進化しながらも、結局同じことを続けているものです。だから、古典を紐解けば、答えにたどり着くことができるのです。



「古典」という数千年の経験が凝縮された最強の武器を手にしたとき、あなたの人生は確信に満ちた、新しいステージの幕を開けることでしょう。



【目次】

はじめに 人生の答えはすべて「古典」が知っている



第１章 自分の正体を知る――私は何者だろうか

なぜ、グレゴール・ザムザは「虫」に姿を変えたのか

2×2の答えとは？

なぜ、ドン・キホーテは老いてなお冒険の旅に出たのか

カミュや芥川が描いた「暗い欲望」を自分の中に認める

知らないことが増えるとき、人は成長する

自分の中に眠る「星の王子さま」を目覚めさせよう

少し足りない状態が満足を生む

古典を読み、時間を味方にする

主人公に深く感情移入し、自分の価値を高める

イワン・イリッチと一緒に人生の方向性を見つける

さっと通り過ぎ去った時間の意味を考える

誰かの影としてではなく自らの翼で羽ばたこう

あらゆるものは繋がっている



第２章 自分らしい生き方を知る――どう生きればいいのか

今まさに幸せでいることの秘訣は「素朴」にあった

なぜ、いつまで経っても望みがかなわず不幸なのか

苦痛のない快楽はない

人のために生きることこそ自分を幸せにする

強い子どもは自然の中で育つ

どれほど所有すれば幸福になれるのか

「あれ」を捨てて「これ」を拾う。老子に聞く生き方

500年前の敗戦記から失敗しない方法を習得する

努力の仕方ではなく努力の方向を変えてみる

知っていることは実践できていると錯覚してはいないか

何気ない日常の一食から人生の喜びを！

自分の人生を生きるために、いつも死を覚悟する



第3章 自分にしかできないことを知る――何をすればいいのか

とりあえず始めよう。計画はそれからだ

チャンスの音はどこから聞こえてくるのか？

1日たった10分、ただ「考える」を始めよう

「被害者」ではなく「冒険家」の目で見る

古典で身につけた力を実生活に取り入れる

失うことより得ることを信じて一歩外に出てみよう

勝ってから戦う。孫子の兵法こそ、最強の戦略だ

必死に描き続ければ独自のスタイルが出せる

ぼうっとしている時間は、何もしていない時間ではない

なぜ、『若きウェルテルの悩み』で憂うつ症が消えたのか？

料理こそ、身につけるべき人生最強のスキルである

読み、歩き、考え、そして書く。こうして人は完成する

古典を1時間読めば、どんな不安も消えていく



おわりに 自分がいるべき場所を見つけよう

本書で言及された古典