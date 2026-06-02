現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？【オポジット】牛島若利（白鳥沢学園高校）【アウトサイドヒッター】澤村大地（烏野高校）、田中龍之介（烏野高