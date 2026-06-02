現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

澤村大地（烏野高校）、田中龍之介（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

月島蛍（烏野高校）、黒尾鉄朗（音駒高校）

【セッター】

影山飛雄（烏野高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「オポは牛島。大エースで、多くは語らないけど、背中で見せるのがいいですよね。サイドは大地さん。とにかくカッコいい。人として尊敬できる部分があるし、チームのことを常に考え続けられる。自分もそうなりたいので、余計に尊敬します。もうひとりは田中。『ところで平凡な俺よ......』とか名言が多いし、共感しますね。

ミドルは月島。一番好きなキャラで、なんだかんだ真面目に頑張るところがいいですね。白鳥沢学園戦の『バレーにハマる瞬間』は、一番好きなシーンです。もうひとりは黒尾。深く考えていて、ラリー中も冷静。自分はそういう選手に惹かれます。

セッターは影山。宮侑もいいんですが、バレーに対する姿勢が好きです。そしてリベロは、夜久さんがいいです！ "そこにいる"っていう、目立つだけじゃないのがいいんですよ」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「烏野高校の前々主将、田代（秀水）の『チャンスは 準備された心に降り立つ』は名言ですね。自分も、ずっと頑張っていたら誰か見てくれる、というのを体感してきたので。チャンスは待っていて訪れるものじゃなくて、積み重ねたものがあるから掴めるんだなって。だから、及川徹の『才能は開花させるもの センスは磨くもの』というセリフも同じように好きですね」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs音駒高校

「音駒のバレースタイルが好きです。粘って、つないでいく。夜久さんはその象徴ですね。あと、あの試合は両チームの選手が成長していくじゃないですか。『１試合のなかでこんなに成長できるんだ！ 自分もこんなバレーがしたい』って思わせてくれますね」

【プロフィール】

児玉奈津美（こだま・なつみ）

所属：NECレッドロケッツ川崎

2002年5月16日生まれ、大阪府出身。168cm・リベロ。母や姉の影響でバレーを始め、中学ではクラブチームをふたつ掛け持ちして技術を高めた。金蘭会高校では春高バレーに３年連続で出場。１年時には優勝を経験した。順天堂大学では３年までスパイカーだったが、４年時にリベロに転向。新たなポジションでも能力を発揮し、2025年にNECレッドロケッツ川崎に入団した。