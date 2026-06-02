【佐野優子に憧れ、『日の丸を背負う選手になる！』】NECレッドロケッツ川崎のリベロ、児玉奈津美（24歳）はSVリーグ１年目で、チャンピオンシップを含めた48試合に出場した。レギュラーシーズンのサーブレシーブ率は54.6％で、リーグトップクラス。ボールを拾い、つなぐ。それは人生をかけた鍛錬の賜物だ。SVリーグ１年目から活躍したNEC川崎のリベロ・児玉photo by 長田洋平/アフロスポーツ「バレーをしていた母に、『その努