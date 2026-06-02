【佐野優子に憧れ、『日の丸を背負う選手になる！』】

NECレッドロケッツ川崎のリベロ、児玉奈津美（24歳）はSVリーグ１年目で、チャンピオンシップを含めた48試合に出場した。レギュラーシーズンのサーブレシーブ率は54.6％で、リーグトップクラス。ボールを拾い、つなぐ。それは人生をかけた鍛錬の賜物だ。



SVリーグ１年目から活躍したNEC川崎のリベロ・児玉 photo by 長田洋平/アフロスポーツ





「バレーをしていた母に、『その努力はどこかで誰かが必ず見てくれているから』って励まされて。だから頑張り続けてこられたし、その言葉通りだと体感もしました」

児玉は、自分で塗ったというネイルを煌めかせながら言った。

大阪で生まれ育った児玉のバレーボールとの出会いは運命的だった。母のママさんバレーや姉のジュニアチームの練習に連れていかれ、２歳になる頃にはボールを抱きしめていたという。そして幼稚園の年長になると、自ら「みんなと一緒にやりたい」と志願した。物心ついた時から、そこにあるのがバレーだった。

「周りは年上ばかりでしたが、体格の差があっても『同じレベルでやりたい』と思っていました。そこでの成長は早かったです。バレーが大好きというのが原動力でした。（全日本のリベロだった）佐野優子さんの"なぜかそこにいる"というプレーに憧れて、『日の丸を背負う選手になる！』って思うようになりました」

人生のなかで心に残っている試合のひとつが、小学６年時の大阪府大会の試合だ。

「事情があって２回チームを移っているんですが、小学校５、６年で入ったチームは快く受け入れてくれて。当時のジュニアの指導者は大事な恩師ですね。全国を目指すチームではなかったんですが、私が『全国に出たいです』って監督に伝えたら、監督も『じゃあ、全力で目指そう』と言ってくださったんです。

当時は、自分が拾って打つ、という感じでした。全員が本気で練習し、府大会もいいところまでいったんですが......ある試合で、ジャッジミスを境に相手にブレイクされて、こっちも気持ちが切れちゃって。実力を出しきれずに負けて、人生で一番くらい大泣きしました」

【大学４年からリベロでプレーする不安】

その悔しさが彼女を強くした。中学は公立のチームだったが、クラブチームもふたつ掛け持ちした。アウトサイドヒッターとして、もともと得意だったレシーブを磨いた。そして高校は、春高バレーの女王だった大阪の名門・金蘭会に入った。

「クラブチームの監督と母に『一回練習にいってみたら』と言われて、行ってみたら声をかけてもらったんです」

そうして、１年時に春高を優勝したが、そのシーンは強く心に焼きついている。

「やっぱり優勝は格別でした。３年生にスター選手が集まっていて、『この人たちと一緒にやるには、並大抵の努力じゃ無理』と思い、毎日ぶつぶつ言いながら努力していましたね（笑）。インターハイで、ピンチサーバーで出ると必ずサーブレシーブで狙われるのを痛感し、春高までに死ぬほど練習して、それが結果につながりました」

２年からは守備型のオポジットになった。自分にしかできない、求められることを追求し、春高バレーには３年連続で出場した。チームワークがよく、学校の帰り道にはチームメイトとBTSやTWICEの曲を道端で歌い、ゲラゲラと笑っていたという。

順天堂大学に進学し、将来のことも視野にリベロを希望したが、１年から３年まではスパイカーだった。リベロでプレーを始めたのは４年になってからだ。

「３年まではスパイカーが足りなかったんです。４年でリベロを始める不安はありましたし、バックレフトに入るのも初めてで、未知のポジションでした。主将も務めたんですが、"病んだ"１年でしたね（苦笑）。ひとりで抱え込みすぎた気がします」

しかし、秋季リーグ戦ではリベロ賞、サーブレシーブ賞を受賞し、全日本大学選抜にも入った。結果を残したことで、SVリーグの強豪であるNEC川崎に招かれた。

「このチーム（NEC川崎）は代表選手や意識の高い選手が多く、バレーに対する姿勢もすごい。ただ、追い求めてきたもの（日の丸を背負うこと）が、『そう遠くないところにあるな』とも思いました。頑張り次第で目指せると。まだまだヘタくそですが、目標は高くありたいので、高い意識で来シーズンも挑みたいです」

チャンピオンシップはセミファイナルで敗れたが、アジアクラブ選手権で優勝し、世界クラブ選手権の切符も手にした。

「私自身としてはスキルアップが必要ですね。今シーズンは、"これができない"が明確になりました。夏は代表組も世界で頑張りますが、自分もできないことを細かく分析し、上達したいです」

児玉はそう言って、輝く指先を握った。

（後編＞＞）

【プロフィール】

児玉奈津美（こだま・なつみ）

所属：NECレッドロケッツ川崎

2002年5月16日生まれ、大阪府出身。168cm・リベロ。母や姉の影響でバレーを始め、中学ではクラブチームをふたつ掛け持ちして技術を高めた。金蘭会高校では春高バレーに３年連続で出場。１年時には優勝を経験した。順天堂大学では３年までスパイカーだったが、４年時にリベロに転向。新たなポジションでも能力を発揮し、2025年にNECレッドロケッツ川崎に入団した。