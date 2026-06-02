将来的の人生設計についても目標を掲げる今井月さん photo by Tsutomu Kishimoto連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア後編：競泳・今井月インタビュー（全３回）競泳種目でオリンピック１回、世界水泳２回出場を成し遂げた今井月（いまい・るな）さん。2024年、23歳の時に現役生活に区切りをつけ、2025年４月からTBSの社員となり、現在は報道番組の制作スタッフとして、充実した日々を送っている。現役時代の