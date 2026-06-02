TBSテレビの報道局で充実した日々を送る今井月さんphoto by Tsutomu Kishimoto連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア前編：競泳・今井月インタビュー（全３回）2013年、12歳で競泳日本選手権女子200m平泳ぎで3位に入って以降、トップスイマーとして活躍してきた今井月（いまい・るな）さん。日本代表としてオリンピック１回、世界水泳２回の出場という輝かしい実績を残してきた。2024年３月、23歳で迎えたパリ五